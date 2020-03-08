Источник материала: Виртуальный Брест

Что делает женщину счастливее? Конечно же приятные подарки и сюрпризы, возможность отдохнуть, и уделить время себе.





В канун Международного женского дня инклюзивный центр"Авокадо", который помогает детям с речевыми и поведенческими проблемами, организовал акцию "Время для себя" для мам особых деток. Ведь мамы стараются дать своим детям как можно больше, а на себя зачастую не хватает ни времени, ни денег.







Три мамы на несколько часов оторвались от бытовых проблем и вместе с партнёрами акции салоном "Мона Лиза" и мастером по маникюру Светланой Пошелюк погрузились в атмосферу красоты, заботы и гармонии. Стрижка, прическа и маникюр - на несколько часов участницы акции доверились профессионалам. Результат запечатлел партнёр акции"Время для себя" фотограф Дмитрий Васильев.







"Мы хотели привлечь внимание к проблемам семей, воспитывающих детей с особенностями развития. Мамы особых детей постоянно находятся в напряжении: как помочь ребенку, какое у него будущее, сможет ли он пойти в школу, примут ли его другие дети, научится ли он жить один, без помощи родителей. Зачастую мамы особых детей оказываются в изоляции, один на один со своими проблемами, среди которых - нехватка денег, отсутствие доступной среды, дефицит принятия и поддержки со стороны общества.







Центр "Авокадо" благодарит партнёров акции салон "Мона Лиза", фотографа Дмитрия Васильева и мастера по маникюру Светлану Пошелюк за то, что они откликнулись и работали совершенно бескорыстно, на добровольных началах. Наша награда - счастье и улыбка на лицах мам.

Мы бы хотели, чтобы наше начинание подхватили и другие организации. Не обязательно таким способом. Мы уверены, что существует множество способов выразить свое неравнодушие. Пусть все больше мам особых детей чувствуют нашу поддержку и внимание" - отмечает заместитель директора центра "Авокадо" и куратор акции Александра Гринь.







Участница акции Майя Шлык призналась, что акция была для нее настоящим подарком, ведь большая часть заработка ее и мужа уходит на реабилитацию ребенка.

"Огромное спасибо вам за эту легкость в образе, за возможность отвлечься от повседневного быта. Спасибо за мою улыбку весь день и вечер, хорошее настроение и уверенность в себе! Спасибо за весну в душе!!!! Очень понравилось! Огромное спасибо! С Наступающим 8 марта!!!" - поблагодарила участница акции Лидия Хроменкова.