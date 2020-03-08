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Инклюзивный центр"Авокадо" организовал акцию "Время для себя" для мам особых деток

08.03.2020 17:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Что делает женщину счастливее? Конечно же приятные подарки и сюрпризы, возможность отдохнуть, и уделить время себе.

Инклюзивный центр"Авокадо" организовал акцию "Время для себя" для мам особых деток

В канун Международного женского дня инклюзивный центр"Авокадо", который помогает детям с речевыми и поведенческими проблемами, организовал акцию "Время для себя" для мам особых деток. Ведь мамы стараются дать своим детям как можно больше, а на себя зачастую не хватает ни времени, ни денег.

Инклюзивный центр"Авокадо" организовал акцию "Время для себя" для мам особых деток
 Инклюзивный центр"Авокадо" организовал акцию "Время для себя" для мам особых деток

Три мамы на несколько часов оторвались от бытовых проблем и вместе с партнёрами акции салоном "Мона Лиза" и мастером по маникюру Светланой Пошелюк погрузились в атмосферу красоты, заботы и гармонии. Стрижка, прическа и маникюр - на несколько часов участницы акции доверились профессионалам. Результат запечатлел партнёр акции"Время для себя" фотограф Дмитрий Васильев.

Инклюзивный центр"Авокадо" организовал акцию "Время для себя" для мам особых деток
 Инклюзивный центр"Авокадо" организовал акцию "Время для себя" для мам особых деток

"Мы хотели привлечь внимание к проблемам семей, воспитывающих детей с особенностями развития. Мамы особых детей постоянно находятся в напряжении: как помочь ребенку, какое у него будущее, сможет ли он пойти в школу, примут ли его другие дети, научится ли он жить один, без помощи родителей. Зачастую мамы особых детей оказываются в изоляции, один на один со своими проблемами, среди которых - нехватка денег, отсутствие доступной среды, дефицит принятия и поддержки со стороны общества.

Инклюзивный центр"Авокадо" организовал акцию "Время для себя" для мам особых деток
 Инклюзивный центр"Авокадо" организовал акцию "Время для себя" для мам особых деток

Центр "Авокадо" благодарит партнёров акции салон "Мона Лиза", фотографа Дмитрия Васильева и мастера по маникюру Светлану Пошелюк за то, что они откликнулись и работали совершенно бескорыстно, на добровольных началах. Наша награда - счастье и улыбка на лицах мам.

Мы бы хотели, чтобы наше начинание подхватили и другие организации. Не обязательно таким способом. Мы уверены, что существует множество способов выразить свое неравнодушие. Пусть все больше мам особых детей чувствуют нашу поддержку и внимание" - отмечает заместитель директора центра "Авокадо" и куратор акции Александра Гринь.

Инклюзивный центр"Авокадо" организовал акцию "Время для себя" для мам особых деток
 Инклюзивный центр"Авокадо" организовал акцию "Время для себя" для мам особых деток

Участница акции Майя Шлык призналась, что акция была для нее настоящим подарком, ведь большая часть заработка ее и мужа уходит на реабилитацию ребенка.

"Огромное спасибо вам за эту легкость в образе, за возможность отвлечься от повседневного быта. Спасибо за мою улыбку весь день и вечер, хорошее настроение и уверенность в себе! Спасибо за весну в душе!!!! Очень понравилось! Огромное спасибо! С Наступающим 8 марта!!!" - поблагодарила участница акции Лидия Хроменкова.

 
 
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  Что делает женщину счастливее? Конечно же приятные подарки и сюрпризы, возможность отдохнуть, и уделить время себе. В канун Международного женского дня...
 
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