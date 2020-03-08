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В Слуцке машина такси въехала в маршрутку. Фото

08.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцке машина такси въехала в маршрутку. Фото

Днём в воскресенье, 8 марта, на улице Социалистическая произошло попутное столкновение легковушки Nissan и микроавтобуса Mersedes-Benz.

Таксист въехал в маршрутку сзади, за легковушкой остался чёткий тормозной след.

В аварии обошлось без пострадавших. Обстоятельства выясняются.

В Слуцке машина такси въехала в маршрутку. Фото

В Слуцке машина такси въехала в маршрутку. Фото


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Днём в воскресенье, 8 марта, на улице Социалистическая произошло попутное столкновение легковушки Nissan и микроавтобуса Mersedes-Benz.
 
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