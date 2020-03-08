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В Слуцке машина такси въехала в маршрутку. Фото
08.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Днём в воскресенье, 8 марта, на улице Социалистическая произошло попутное столкновение легковушки Nissan и микроавтобуса Mersedes-Benz.
Таксист въехал в маршрутку сзади, за легковушкой остался чёткий тормозной след.
В аварии обошлось без пострадавших. Обстоятельства выясняются.
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Днём в воскресенье, 8 марта, на улице Социалистическая произошло попутное столкновение легковушки Nissan и микроавтобуса Mersedes-Benz.
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