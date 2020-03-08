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Экс-звезду киберспорта обвинили в интернет-мошенничестве, приговорив к 116 годам тюрьмы

08.03.2020 17:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Однако девушка виновной себя не считает, а её адвокат называл приговор бесчеловечным.

Блогерша Шайен Викторио из Бразилии 11 лет посвятила киберспорту, играя в Counter-Strike. Известная под ником shAy красотка была одной из лучших геймерш. В 2019 году девушка завершила карьеру и теперь ведёт стримы и успешный блог в “Инстаграме”.



Однако сейчас у блогерши возникли крупные проблемы. В 2013–2017 годах она была совладелицей интернет-магазина наряду с отцом и бывшим мужем, из-за которого её обвинили в мошенничестве. Суд заслушал жалобы 118 человек, которые утверждали, что им так и не доставили заказанные там товары, пишет ESPN.

Приговор для красотки вынесли весьма суровый: штраф и 116 лет тюрьмы. Однако девушка всё ещё на свободе и говорит, что её не арестуют. По словам экс-киберспортсменки, вся вина лежит на бывшем супруге. А адвокат Шайен назвал приговор бесчеловечным и заявил, что они собираются его обжаловать.

Кроме того, согласно бразильскому законодательству, человек, обвиняемый лишь в одном преступлении, может провести за решёткой не более 30 лет.
 
 
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Однако девушка виновной себя не считает, а её адвокат называл приговор бесчеловечным.
 
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