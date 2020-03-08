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Эпидемия коронавируса лишь в феврале привела к экономическим потерям в размере $50 млрд

08.03.2020 18:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вспышка коронавируса COVID-19 уже отразилась на торговле и экономике всего мира. В наибольшей степени пострадали страны Европейского союза и США, компании которых тесно связаны с производством в Китае. Так, в КНР производят отдельные запчасти для автомобилей, например, немецких и японских компаний, или детали для смартфонов, выпускаемых в Соединенных Штатах.

Об этом говорится в новом докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), пишет centralasia.media.

Как следствие в Китае на два процента сократились объемы производства и объемы экспортных поставок. Только в феврале это сокращение привело к экономическим потерями во всем мире в размере 50 млрд долларов.


В наибольшей степени пострадали страны Европейского союза. Их экономические убытки оцениваются на уровне 15, 5 млрд долларов. Экономика Соединенных Штатов потеряет 6,8 млрд, Японии - 5,2 млрд, а Южной Кореи -3,8 млрд долларов. Самые большие потери понесли автомобильные компании, компании по изготовлению точных измерительных приборов, по производству медоборудования и изготовлению компонентов, используемых в информационно-коммуникационных технологиях.

Авторы доклада, в качестве примера, отмечают, что японская корпорация «Honda Motor» уже объявила о намерении сократить выпуск автомобилей на двух заводах в префектуре Сайтама. Такое решение было принято из-за нехватки комплектующих деталей из Китая, где экономическая деятельность была нарушена в связи со вспышкой нового коронавируса, начавшейся в китайской провинции Хубей в конце декабря прошлого года.

30 января в связи со вспышкой коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила чрезвычайную ситуацию международного значения, но не рекомендовала прибегать к мерам, которые напрямую ограничивали бы международную торговлю и передвижение. Однако, несмотря на эти советы, многие государства приостановили полеты в Китай и из Китая. К тому же сами китайские власти приняли целый ряд ответных мер по сдерживанию опасного вируса. В связи с введением карантина, особенно в провинции Хубей, была приостановлена работа многих предприятий, которые изготовляли продукцию на экспорт.

«Конечно, мы опасаемся, что вирус будет распространяться и дальше и выйдет из-под контроля. Если будут закрываться предприятия не только в Китае, но также в Индии и Соединенных Штатах и по всему миру, то мы столкнемся с огромными проблемами», - сказал сотрудник отдела международной торговли и сырьевых товаров ЮНКТАД Алессандро Никита. Он добавил, что, в конечном счете, экономические последствия этого вируса зависят от того, какие меры страны принимают для его сдерживания.

Китай, по крайней мере, в первые несколько недель вспышки предпринял решительные шаги - в ущерб собственной экономике.

«В настоящее время влияние на глобальные производственно-сбытовые цепочки уже ощущается и такая тенденция, вероятно, будет продолжаться, в течение нескольких ближайших месяцев», - сказала эксперт ЮНКТАД Памела Кок-Гамильтон. Но пока речь идет только о краткосрочных последствиях в ближайшие несколько месяцев, а о долгосрочных прогнозах говорить пока рано, поскольку они будут зависеть от многих факторов, связанных с масштабами распространения вируса и ответными мерами государств. Но уже сейчас очевидно, что любые сбои в Китае будут сказываться на европейских, американских и восточно-азиатских региональных цепочках производства.

4 марта директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева объявила о готовности Фонда выделить 50 млрд долларов на борьбу с эпидемией коронавируса. Эти средства в случае необходимости будут предоставляться бедным странам и странам с формирующейся рыночной экономикой.
 
 
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Вспышка коронавируса COVID-19 уже отразилась на торговле и экономике всего мира. В наибольшей степени пострадали страны Европейского союза и США, компании которых...
 
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