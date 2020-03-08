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Нет молока и мяса, закрыты учебные учреждения. Жительницы рассказали о ситуации с коронавирусом в Италии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Корреспондент телеканала СТВ позвонил нашей соотечественнице в Северную Италию, чтобы узнать о ситуации с коронавирусом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Екатерина Колева, жительница г. Лано (Италия):
Кое-кто из-за коронавируса вынужден был слегка скорректировать и рацион. Несколько дней в Италии наблюдались перебои с поставкой еды. Это видео блогера из Милана.
Здесь должно быть молоко. Его нет. Здесь прилавок мяса, все что касается мясных продуктов – нет ничего.
Но она же в Instagram говорит, что ситуация уже успокоилась. Это подтверждает и еще одна наша соотечественница. Кристина живет в городе Бергамо.
Кристина Барыбина, жительница г. Бергамо (Италия):
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Нет молока и мяса, закрыты учебные учреждения. Жительницы рассказали о ситуации с коронавирусом в Италии
Новости Беларуси. Корреспондент телеканала СТВ позвонил нашей соотечественнице в Северную Италию, чтобы узнать о ситуации с коронавирусом, сообщили в программе...
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