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Играет наравне с мальчиками, в хоккее с 7 лет. Почему девочка из Пружан выбрала этот спорт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. У этой юной леди из Пружан все конкурсы красоты еще впереди. Родилась 14 февраля, отсюда и имя Любовь. Но ей не до сантиментов, сообщили в программе «Неделя».
Во сколько раз у тебя больше наград, чем у брата?
Примерно раза в три.
Вслед за старшим братом семилетняя малышка встала на лед. В хоккейных коньках. Два месяца уговоров тренера, и девочку Любу взяли в команду мальчиков.
Любовь Лагода, воспитанница Пружанской ДЮСШ № 2:
Вместо бальных платьев – щитки и коньки, вместо корон и бантов – шлем. Из девичьего разве что только № 5 на льду, как знаменитый аромат великой Коко Шанель. В команде Люба – универсальный солдат: одинакова хороша и в нападении, и в защите. С клюшкой на льду проводит до 12 часов в неделю.
Арсений и Захар, воспитанники Пружанской ДЮСШ № 2:
Хороший она напарник. Шайбы забивает.
В школе удивляются, в семье поддерживают. Мама Любы Ольга из тех, кто и сам, если надо, встанет на коньки. Родители девочек-хоккеисток из разных городов – Минска, Лиды, Шклова, Лунинца – объединились. Так и создали единственную хоккейную сборную девочек в Беларуси.
Ольга Лагода, мама Любови:
В сборной девочек Люба капитан. Своего будущего без хоккея не мыслит. Сейчас ей 12, а уже в 14 на льду начнутся силовые приемы, и тренироваться в команде с парнями не удастся. Но отчаиваться рано: игра не окончена, пока не прозвучала финальная сирена.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
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Новости Беларуси. У этой юной леди из Пружан все конкурсы красоты еще впереди. Родилась 14 февраля, отсюда и имя Любовь. Но ей не до сантиментов, сообщили в программе...
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