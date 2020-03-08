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Сделка длиной в семь лет. Семья попыталась купить льготную квартиру в Минске – что из этого вышло
Источник материала: СТВ
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Юлия Огнева, СТВ:
Нельзя сказать, что история, о которой мы расскажем, типичная или часто повторяющаяся. Но она отлично иллюстрирует отношение некоторых граждан к государственной поддержке на строительство жилья. Особенно к той, которая оказывалась в начале 2000-х.
Сколько якобы нуждающихся в улучшении жилищный условий семей дешево построили тогда квартиры, а после дорого их продали, сосчитать, думаю, никто не возьмется.
С некоторых пор эта лавочка прикрыта, то есть такие квадратные метры так просто сейчас не продашь, но умельцы находятся. Как же так?
Кристина Федорович, корреспондент:
Вот эта улица, вот этот дом. Здесь находится льготная однушка – яблоко раздора в нашей истории.
Андрей Гоган:
Так в 2013 году началось знакомство многодетной семьи, которая (вроде как) собиралась продать однушку, с Андреем и Татьяной, которые в свою очередь (вроде как) хотели купить льготное жилье. Пара долго искала походящий вариант, в том числе ключевым фактором был и бюджет. Знакомый риелтор подсказал выгодный вариант, только вот с загвоздкой: однушка выдана многодетной семье – Татьяне и Дмитрию – государством, как и вторая квартира на площадке. А тут правило едино: ни продать, ни сдать.
Но по порядку. После договоренности в ход все-таки пошли математические вычисления, а точнее, зачисления.
Андрей Гоган:
И вот большая часть суммы – якобы за квартиру – внесена. Но на руках лишь договор займа. А дальше, по словам Андрея, все развивалось словно по сценарию. Правда, плохому. На протяжении нескольких недель от многодетного отца ни слуху, ни духу, ни документов. Тогда мужчина написал заявление в милицию о мошенничестве.
Андрей Гоган:
Пока потенциальные покупатели сидят на чемоданах, дабы разобраться в запутанной истории, мы решили связаться с главой многодетной семьи. Дмитрий сказал по телефону, что без адвоката общаться не будет, даже обещал встретиться, но потом просто исчез. А вот Татьяна – многодетная мама – согласилась дать комментарий и рассказать свое видение.
Если просмотреть всю эту сделку от начала до конца, то как бы очевидно, что все у них изначально было четко спланировано. Выпросить слезно ключи от квартиры, якобы жить негде с ребенком. Просто, я так понимаю, очень хочется жить в столице любой ценой.
Люди завладели моим жильем, проживают незаконно, выселяться не хотят. На руках у меня решение суда об их выселении.
Исковое о выселении.
Андрей Гоган:
Так думали 5 лет этих – это максимум будет. Если нельзя им будет продать, 5 лет этих подождем и потом купим. Эту продадим сразу же и купим другую.
Мечты в реальность не воплотились, а сделка затянулась по сей день. Как утверждают Андрей и Татьяна, после очередного заявления выплаты долга начались. Только пара подсчитала, что за эти годы им на счет поступило порядка 400 рублей.
Ольга Селицкая, адвокат:
Какая сумма поступила в бюджет за нелегальную сдачу квартир в Минске в 2019-м
В практике Ольги такие случаи не редкость. Часто квартиры начинают делить и супруги. Но здесь далеко ходить не нужно: нормы указа Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 года № 13.
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Новости Беларуси. Следующий сюжет – классическая иллюстрация нетленного булгаковского выражения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:Каждый...
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