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В каких случаях можно продать квартиру, построенную с привлечением льготного кредита
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Льготную квартиру до погашения кредита продавать нельзя. А если с кредитом распрощались досрочно, то нужно ждать еще 5 лет. Но здесь есть исключения из правил, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Оксана Русак, директор агентства недвижимости, член Белорусской ассоциации недвижимости:
Мало иметь желание продать квартиру, на приобретение которой использовался льготный кредит, важно еще иметь основания. Нужно быть бдительными, изучать документы.
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Новости Беларуси. Льготную квартиру до погашения кредита продавать нельзя. А если с кредитом распрощались досрочно, то нужно ждать еще 5 лет. Но здесь есть...
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