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В каких случаях можно продать квартиру, построенную с привлечением льготного кредита

08.03.2020 19:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Льготную квартиру до погашения кредита продавать нельзя. А если с кредитом распрощались досрочно, то нужно ждать еще 5 лет. Но здесь есть исключения из правил, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В каких случаях можно продать квартиру, построенную с привлечением льготного кредита

Оксана Русак, директор агентства недвижимости, член Белорусской ассоциации недвижимости:
Это улучшение жилищных условий, расторжение брака, переезд в другую местность и смерть гражданина-кредитополучателя.

Сделка длиной в семь лет. Минчане попытались купить льготную квартиру – что из этого вышло

Мало иметь желание продать квартиру, на приобретение которой использовался льготный кредит, важно еще иметь основания. Нужно быть бдительными, изучать документы.

В каких случаях можно продать квартиру, построенную с привлечением льготного кредита

Люди в материале: Оксана Русак, Кристина Федорович

 
 
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Новости Беларуси. Льготную квартиру до погашения кредита продавать нельзя. А если с кредитом распрощались досрочно, то нужно ждать еще 5 лет. Но здесь есть...
 
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