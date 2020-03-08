Первый конкурс «Прыгажуня Случчыны» прошёл в Весее

Источник материала: Слуцк Город





7 марта в Весейском СДК прошёл первый районный конкурс «Прыгажуня Случчыны».

В конкурсе могли принять участие незамужние девушки ростом не ниже 170 см в возрасте от 16 до 22 лет, проживающие в сельской местности. В финал прошли десять девушек из разных деревень района:

Дарья Макарова (Танежицы),

Диана Ворошко (Заполье),

Анастасия Будкевич (Заполье),

Татьяна Мусиенко (Мелешки),

Ксения Митлицкая (Козловичи),

Екатерина Белькевич (Мелешки),

Дарья Дурицкая (Клешево),

Екатерина Слуцкая (Лучники),

Анна Лемеза (Ленино),

Елена Леончик (Леньки).

Участницы продефилировали костюмах делового стиля, подготовили видео-визитку, приняли участие в спортивном дефиле и блиц-интервью, и, наконец, показали себя в вечерних нарядах и свадебных платьях.

Все девушки показали себя достойно, членам жюри было очень трудно оценивать выступления и где-то их мнения разделялись. Однако большинство голосов получила 21-летняя студентка БГЭУ Дарья Дурицкая, проживающая в Клешево.

Каждая из участниц была признана лучшей в своей номинации и получила ценные подарки от спонсоров конкурса.



































































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