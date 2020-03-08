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Первый конкурс «Прыгажуня Случчыны» прошёл в Весее

08.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Первый конкурс «Прыгажуня Случчыны» прошёл в Весее

7 марта в Весейском СДК прошёл первый районный конкурс «Прыгажуня Случчыны». 

В конкурсе могли принять участие незамужние девушки ростом не ниже 170 см в возрасте от 16 до 22 лет, проживающие в сельской местности. В финал прошли десять девушек из разных деревень района:

  • Дарья Макарова (Танежицы),
  • Диана Ворошко (Заполье),
  • Анастасия Будкевич (Заполье),
  • Татьяна Мусиенко (Мелешки),
  • Ксения Митлицкая (Козловичи),
  • Екатерина Белькевич (Мелешки),
  • Дарья Дурицкая (Клешево),
  • Екатерина Слуцкая (Лучники),
  • Анна Лемеза (Ленино),
  • Елена Леончик (Леньки).

Участницы продефилировали костюмах делового стиля, подготовили видео-визитку, приняли участие в спортивном дефиле и блиц-интервью, и, наконец, показали себя в вечерних нарядах и свадебных платьях.

Все девушки показали себя достойно, членам жюри было очень трудно оценивать выступления и где-то их мнения разделялись. Однако большинство голосов получила 21-летняя студентка БГЭУ Дарья Дурицкая, проживающая в Клешево.

Каждая из участниц была признана лучшей в своей номинации и получила ценные подарки от спонсоров конкурса. 

Первый конкурс «Прыгажуня Случчыны» прошёл в Весее

Первый конкурс «Прыгажуня Случчыны» прошёл в Весее

Первый конкурс «Прыгажуня Случчыны» прошёл в Весее

Первый конкурс «Прыгажуня Случчыны» прошёл в Весее

Первый конкурс «Прыгажуня Случчыны» прошёл в Весее

Первый конкурс «Прыгажуня Случчыны» прошёл в Весее

Первый конкурс «Прыгажуня Случчыны» прошёл в Весее

Первый конкурс «Прыгажуня Случчыны» прошёл в Весее

Первый конкурс «Прыгажуня Случчыны» прошёл в Весее

Первый конкурс «Прыгажуня Случчыны» прошёл в Весее

Первый конкурс «Прыгажуня Случчыны» прошёл в Весее

Первый конкурс «Прыгажуня Случчыны» прошёл в Весее

Первый конкурс «Прыгажуня Случчыны» прошёл в Весее

Первый конкурс «Прыгажуня Случчыны» прошёл в Весее

Первый конкурс «Прыгажуня Случчыны» прошёл в Весее

Первый конкурс «Прыгажуня Случчыны» прошёл в Весее


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В конкурсе могли принять участие незамужние девушки ростом не ниже 170 см в возрасте от 16 до 22 лет, проживающие в сельской местности. В финал прошли десять девушек из...
 
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