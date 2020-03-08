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Первый конкурс «Прыгажуня Случчыны» прошёл в Весее
08.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
7 марта в Весейском СДК прошёл первый районный конкурс «Прыгажуня Случчыны».
В конкурсе могли принять участие незамужние девушки ростом не ниже 170 см в возрасте от 16 до 22 лет, проживающие в сельской местности. В финал прошли десять девушек из разных деревень района:
Участницы продефилировали костюмах делового стиля, подготовили видео-визитку, приняли участие в спортивном дефиле и блиц-интервью, и, наконец, показали себя в вечерних нарядах и свадебных платьях.
Все девушки показали себя достойно, членам жюри было очень трудно оценивать выступления и где-то их мнения разделялись. Однако большинство голосов получила 21-летняя студентка БГЭУ Дарья Дурицкая, проживающая в Клешево.
Каждая из участниц была признана лучшей в своей номинации и получила ценные подарки от спонсоров конкурса.
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В конкурсе могли принять участие незамужние девушки ростом не ниже 170 см в возрасте от 16 до 22 лет, проживающие в сельской местности. В финал прошли десять девушек из...
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