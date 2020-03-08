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Ей 19, она дворник и обожает работать с бензопилой. Одна из самых необычных участниц конкурса «Мисс Беларусь»

08.03.2020 20:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О ней заговорят еще не раз. Девушка-дворник, мечта которой не столько, а точнее, не только корона, сколько бензопила, сообщили в программе «Неделя».

Ей 19, она дворник и обожает работать с бензопилой. Одна из самых необычных участниц конкурса «Мисс Беларусь»

Елена Касаткина, участница «Мисс Беларусь-2020»:
Меня зовут Елена Касаткина, мне 19 лет. Я из города Дрогичина.

Ей 19, она дворник и обожает работать с бензопилой. Одна из самых необычных участниц конкурса «Мисс Беларусь»

Своей искренностью Елена Касаткина покорила столичное жюри Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь». На кастинг она отправилась – подумать только – по предложению начальства. Своим хобби на отборочном туре Елена, удивив всех, назовет газоны.

Ей 19, она дворник и обожает работать с бензопилой. Одна из самых необычных участниц конкурса «Мисс Беларусь»

Елена Касаткина:
Мне очень нравится запах травы, когда я занимаюсь покосом. Это очень классный запах, просто одурманивает.

На свой первый триммер потратить пришлось всю премию, а проработал он меньше двух недель. Со вторым Елена управляется куда лучше, чем с пилочкой для ногтей. Сейчас девушка получает и высшее образование. Будущая профессия – биотехнолог, ну а параллельно Елена Касаткина старается осуществить еще одну свою мечту.

Ей 19, она дворник и обожает работать с бензопилой. Одна из самых необычных участниц конкурса «Мисс Беларусь»

Елена Касаткина:
Это мой первый раз. Очень даже неплохо получилось, несложно.

Ей 19, она дворник и обожает работать с бензопилой. Одна из самых необычных участниц конкурса «Мисс Беларусь»

Ей 19, она дворник и обожает работать с бензопилой. Одна из самых необычных участниц конкурса «Мисс Беларусь»

Валить лес Елене не позволяет законодательство – женщин к таким опасным работам не допускают. А вот освоить обрезку деревьев в городских условиях – вполне возможно. Девушка как раз в марте приступит к практике. Правда, ее придется вписать в плотный график подготовки к конкурсу «Мисс Беларусь». Во время съемок самому красивому дворнику Дрогичина по телефону сообщили: она прошла в полуфинал.

Ей 19, она дворник и обожает работать с бензопилой. Одна из самых необычных участниц конкурса «Мисс Беларусь»

Елена Касаткина:
У меня есть хореограф, который обучает меня дефиле. Еще у меня есть свой собственный фитнес-тренер, и заодно он тренер по тхэквондо.

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Новости Беларуси. О ней заговорят еще не раз. Девушка-дворник, мечта которой не столько, а точнее, не только корона, сколько бензопила, сообщили в программе «Неделя»....
 
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