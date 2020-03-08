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«В наше время такого не было». Как коронавирус повлиял на большой спорт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Из-за коронавируса пострадал большой спорт. Так, этап Кубка мира по биатлону в Чехии прошел без зрителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Елена Зубрилова, многократная чемпионка мира по биатлону:
Международный олимпийский комитет из-за коронавируса мог отменить и Олимпиаду в Токио. К счастью, этого не произошло. А вот квалификации по некоторым видам спорта перенесли на неопределенный срок. К примеру, по гребле, бейсболу, баскетболу 3x3.
Виктория Меннанова, начальник отдела информации Национального олимпийского комитета Беларуси:
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Новости Беларуси. Из-за коронавируса пострадал большой спорт. Так, этап Кубка мира по биатлону в Чехии прошел без зрителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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