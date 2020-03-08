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В Солигорске пройдёт весенняя региональная ярмарка
08.03.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
3 марта 2020 16:06 1179
В Солигорске пройдёт весенняя региональная ярмарка.
Ярмарка — всегда праздник. Красочно украшенные торговые ряды, заполненные разнообразным товаром; манящий аромат шашлыков и горячей выпечки; приветливые продавцы, задорно зазывающие покупателей.
В Минской области с 21 марта по 3 мая текущего года каждую неделю по выходным дням будут организованы весенние ярмарки.
На площадках предприятия планируют представить широкий ассортимент своей продукции. Кроме этого, будет возможность приобрести мясо и молоко, а также продукцию общественного питания и саженцы.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
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3 марта 2020 16:06 1179 В Солигорске пройдёт весенняя региональная ярмарка. ...
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