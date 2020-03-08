В Солигорске пройдёт весенняя региональная ярмарка.

В Минской области с 21 марта по 3 мая текущего года каждую неделю по выходным дням будут организованы весенние ярмарки.



Ярмарки пройдут в регионах: 4 апреля в Борисове, Вилейке и Слуцке, 5-го — в Несвиже, 11-го — в Солигорске и Жодино. В Молодечно ярмарку организуют 25 апреля.



11 апреля 2020 г. в Солигорске на центральной площади и участке ул. Ленина от пересечения с ул. Козлова и ул. Набережной с 09.00 до 17.00 состоится региональная весенняя ярмарка. Планируется участие в ярмарке сельхозорганизаций и фермерских хозяйств различных районов Минской области — Слуцкого, Дзержинского, Клецкого, Копыльского, Любаньского, Несвижского, Стародорожского, Столбцовского, Узденского районов.

