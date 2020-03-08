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В Солигорске пройдёт весенняя региональная ярмарка

08.03.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


3 марта 2020 16:06 1179

В Солигорске пройдёт весенняя региональная ярмарка.

Автор: Эдуард Кидяев.

Ярмарка — всегда праздник. Красочно украшенные торговые ряды, заполненные разнообразным товаром; манящий аромат шашлыков и горячей выпечки; приветливые продавцы, задорно зазывающие покупателей. 

В Солигорске пройдёт весенняя региональная ярмарка

В Минской области с 21 марта по 3 мая текущего года каждую неделю по выходным дням будут организованы весенние ярмарки.

Ярмарки пройдут в регионах: 4 апреля в Борисове, Вилейке и Слуцке, 5-го — в Несвиже, 11-го — в Солигорске и Жодино. В Молодечно ярмарку организуют 25 апреля.

11 апреля 2020 г. в Солигорске на центральной площади и участке ул. Ленина от пересечения с ул. Козлова и ул. Набережной с 09.00 до 17.00 состоится региональная весенняя ярмарка.  Планируется участие в ярмарке сельхозорганизаций и фермерских хозяйств различных районов Минской области — Слуцкого, Дзержинского, Клецкого, Копыльского, Любаньского, Несвижского, Стародорожского, Столбцовского, Узденского районов.

В Солигорске пройдёт весенняя региональная ярмарка

На площадках предприятия планируют представить широкий ассортимент своей продукции. Кроме этого, будет возможность приобрести мясо и молоко, а также продукцию общественного питания и саженцы.

Приглашаем всех жителей города и района за покупками. Не упустите возможность к весенним праздникам приобрести качественные и недорогие продукты!

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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3 марта 2020 16:06 1179 В Солигорске пройдёт весенняя региональная ярмарка. ...
 
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