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Виктор Кривко: в этом сезоне я уже намного стабильнее

08.03.2020 22:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чемпион Европы по биатлону в «Раубичах» прошел при плюсовых температурах, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Элизабет Хёгберг об этапе Кубка IBU в «Раубичах»: трасса была довольно тяжёлая

Облегчить жизнь в этих условиях мог лишь хороший уровень физической подготовки, но и он к концу сезона у спортсменов уже не идеальный.

Виктор Кривко: в этом сезоне я уже намного стабильнее

Виктор Кривко, биатлонист сборной Беларуси:
В этом сезоне я уже намного стабильнее. Полностью выдержал этот сезон, не было каких-то провалов, чем я и доволен. Физических сил здесь прикладываешь намного больше, потому что скольжение очень плохое, снег мокрый, и лыжи после первого круга быстро набирают влагу, грязь.

Виктор Кривко: в этом сезоне я уже намного стабильнее

Люди в материале: Виктор Кривко, Наталья Федорцова

 
 
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Новости Беларуси. Чемпион Европы по биатлону в «Раубичах» прошел при плюсовых температурах, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Элизабет Хёгберг об этапе...
 
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