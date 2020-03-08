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Виктор Кривко: в этом сезоне я уже намного стабильнее
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чемпион Европы по биатлону в «Раубичах» прошел при плюсовых температурах, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Облегчить жизнь в этих условиях мог лишь хороший уровень физической подготовки, но и он к концу сезона у спортсменов уже не идеальный.
Виктор Кривко, биатлонист сборной Беларуси:
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Новости Беларуси. Чемпион Европы по биатлону в «Раубичах» прошел при плюсовых температурах, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Элизабет Хёгберг об этапе...
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