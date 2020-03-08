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Максим Воробей: федерация берёжет меня, но я очень хочу бегать
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Похоже, совсем скоро тренерам при подготовке спортсменов придется учитывать плюсовую зиму. А пока сражаемся как есть, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
И у нас получается: на домашнем старте белорусы без медалей не остались. В первый же день турнира серебром в спринте порадовал Максим Воробей.
Максим Воробей, биатлонист сборной Беларуси:
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Новости Беларуси. Похоже, совсем скоро тренерам при подготовке спортсменов придется учитывать плюсовую зиму. А пока сражаемся как есть, сообщили в программе...
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