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Максим Воробей: федерация берёжет меня, но я очень хочу бегать

08.03.2020 22:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Похоже, совсем скоро тренерам при подготовке спортсменов придется учитывать плюсовую зиму. А пока сражаемся как есть, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

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И у нас получается: на домашнем старте белорусы без медалей не остались. В первый же день турнира серебром в спринте порадовал Максим Воробей.

Максим Воробей: федерация берёжет меня, но я очень хочу бегать

Максим Воробей, биатлонист сборной Беларуси:
Я очень соскучился по стартам. Я не знаю, может, почему-то и хорошо, что вот так федерация бережет меня, но я очень хочу бегать, хочу просто показывать результат. И  для меня любой старт, любая контрольная тренировка – просто счастье.

Максим Воробей: федерация берёжет меня, но я очень хочу бегать

Люди в материале: Максим Воробей, Наталья Федорцова

 
 
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Новости Беларуси. Похоже, совсем скоро тренерам при подготовке спортсменов придется учитывать плюсовую зиму. А пока сражаемся как есть, сообщили в программе...
 
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