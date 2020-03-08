Максим Воробей: федерация берёжет меня, но я очень хочу бегать

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Похоже, совсем скоро тренерам при подготовке спортсменов придется учитывать плюсовую зиму. А пока сражаемся как есть, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Элизабет Хёгберг об этапе Кубка IBU в «Раубичах»: трасса была довольно тяжёлая

И у нас получается: на домашнем старте белорусы без медалей не остались. В первый же день турнира серебром в спринте порадовал Максим Воробей.





Максим Воробей, биатлонист сборной Беларуси:

Я очень соскучился по стартам. Я не знаю, может, почему-то и хорошо, что вот так федерация бережет меня, но я очень хочу бегать, хочу просто показывать результат. И для меня любой старт, любая контрольная тренировка – просто счастье.