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На конкурсе «Мисс Лицей БГУ» Анастасия Лукашенко пошутила про деда и заняла второе место
Источник материала: Партизан
Дочь cреднего сына белорусского президента Дмитрия Лукашенко — Анастасия — завоевала титул вице-мисс в конкурсе «Мисс Лицей БГУ», сообщает
Анастасия сорвала аплодисменты зрителей во время видеовизитки, начав ее с шутки про деда.
«Когда смотрюсь в зеркало, то вижу себя. Но многим людям кажется, что это кто-то другой», — сказала она, а на экране появились четыре фото Александра Лукашенко.
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Дочь cреднего сына белорусского президента Дмитрия Лукашенко — Анастасия — завоевала титул вице-мисс в конкурсе «Мисс Лицей БГУ», сообщает Tut.by.
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