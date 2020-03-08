В Минске женщины 8 Марта устроили праздничный забег

Источник материала: Mir24.TV Belarus

8 Марта жительницы Беларуси отметили спортивно. Перед их красотой не устояли автомобилисты и на время освободили главный проспект Минска, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Подготовку праздничного ужина они оставили мужчинам. А каблуки сменили на удобные кроссовки. Но принарядиться все же не забыли. Ведь если бежать, то красиво. Вероника Моисеева вместе с дочкой Маргаритой сегодня принцессы. В забеге участвуют уже третий раз.«Стараемся с дочкой. В прошлом году были котиками», – поделились они.

Весенние +8 градусов участницы забега подогрели танцевальной разминкой. На старт, внимание и – дождь из розового конфетти. Центр Минска во власти женщин. Ради них перекрыли главный проспект столицы. Пять тысяч красавиц. Бегут все: мамы, бабушки и дочки. Возраст здесь совсем не важен. От финиша участниц разделяют два или пять километров. Сколько и как бежать, решали сами девушки.

Любая дистанция легче, когда рядом поддержка. А болельщики на эмоции не скупились: аплодисменты и признания в любви. Ведь, несмотря на результат, у каждого на дистанции своя чемпионка.«Наших женщин мы очень любим. Мы желаем им только здоровья и оставаться такими же обаятельными, замечательными, милыми, добрыми, ласковыми»; «Даже то, что они вышли, это уже чемпионки. Да даже, если и не закончили забег, все равно чемпионки. Все молодцы»;«Девушки, всегда будьте такими же сильными, обаятельными, любимыми. А мы вас будем любить, и вот наши девочки идут! Поздравляем!» – поддержали участниц мужчины.

И хоть в этом забеге были и победители, на финише каждой – цветы, медали, а еще восхищенные взгляды. «Настроение отличное. Бежалось легко с утяжелением не только на ноги, но и на руки. Такой образ решила выбрать в память о бабушке Розе и Кларе Цеткин, потому что они боролись за то, чтобы мы бросили это все и бежали вперед к светлому будущему. Мы так и сделали сегодня!»; «Настроение супер. Я бегу второй раз, а в этом году ко мне еще и дочка присоединилась! В общем, настроение потрясающее»; «Я вот решила сбежать от мужа. Да, мы бежим от женихов! Сегодня женихов слишком много. Девушкам нужно больше свободы!», – поделились участницы забега.

Эти девушки уверены: испытание километрами отличный вызов себе. Уже в сентябре многие из них покажут свою выносливость на Минском полумарафоне.