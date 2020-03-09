«Я бы сама никогда не доверила финансовые риски другой женщине». Почему женщинам не доверяют на работе

Источник материала: Tut.by

Каждая женщина, которая хочет построить карьеру, знает термин «стеклянный потолок». Несправедливые условия работы, несправедливые начальники, несправедливая система трудоустройства. А в этом ли проблема? Наш колумнист Елена Радион уверена, что дело не в «стеклянном потолке», а в скользком полу под ногами. Что это значит? Объясняем.





Знакомые женщины при встрече часто спрашивают: «Как ты справляешься?». В том смысле, что я сейчас вышла на работу после декретного отпуска, ребенок пошел в садик, и любая женщина, которая была в подобной ситуации, осознает сложность момента.

Женщины хорошо представляют себе подводные камни под названием «выход-на-работу-поход-в-садик». Все понимают, что ребенок будет много болеть, дела на работе накапливаться, напряжение в семье расти, и сочувственно говорят: «Это надо просто пережить…».

Да, вначале нужно просто пережить болезни и адаптацию к садику, потом начальную школу с домашними заданиями и спортивными секциями, потом старшие классы с репетиторами и переходным возрастом, а там уже и платное высшее образование не за горами, и период, когда регулярная финансовая помощь катализирует для детей радость общения с родителями. И когда я это все переживу, я наверняка полностью смогу сосредоточиться на карьере.

Я хочу сказать, что где-то в глубине души каждая женщина понимает, что дети — это не временные трудности, не насморк, который проходит со временем. Их нельзя отложить в сторону, нельзя вот так запросто сказать себе: «Я это переживу…». Точнее, наверно, можно, только не нужно потом удивляться, что они тоже будут относиться к вам так, как будто они «пережили» этап жизни с вами и пошли дальше не оглядываясь…





Так что для женщины с детьми карьерные амбиции — это всегда так или иначе дилемма. Кто-то в этой связи выбирает не иметь детей вовсе или откладывает их рождение до лучших времен, кто-то посвящает себя семье и не хватает звезд с неба на рабочем месте, потому что нет времени на творческий и интеллектуальный рост. Кто-то пытается успеть на всех фронтах, но это сказывается на качестве как работы, так и семейной жизни, на нервах и здоровье…

Поэтому и возникают разговоры о «стеклянном потолке» — невидимой преграде для женщин на рабочих местах, когда работодатели ограничивают и препятствуют самореализации женщин, не давая им продвинуться вперед по служебной лестнице или заработать много денег. Кажется, нам бы немного поддержки и понимания на работе, мы бы столько успели!

Говорят, кто долго смотрит на потолок, тому не нужно мыть пол. Получается, мы ожидаем, что чужие люди рискнут своим бизнесом ради нашей идеи о гендерном равенстве. Мы так долго вглядываемся в небо, пытаясь разглядеть там стеклянный потолок, что перестали смотреть вниз. Но, может быть, прежде чем искать преграды вверху, осмотримся все-таки по сторонам: а вдруг то, что мешает, находится ниже?

Мама, без обид, но ты просто преподаватель…

Начну с того, что расскажу, как обстоят дела в моей семье. Ребенок, конечно, болеет, в садик ходит неделю через две. Свое везение я вижу в том, что пока мне удается не ходить на больничный.

Во-первых, моя работа не предполагает полную офисную занятость; у меня есть только расписание занятий, под которое нужно подстроиться. Во-вторых, мой муж имеет возможность кроить рабочий день по своему усмотрению. Так что часть работы, которая связана с телефонными звонками и работой на компьютере, он вполне может делать дома. В-третьих, у меня взрослый сын, не возражающий против бэби-ситтинга. В-четвертых, у нас есть бабушка и дедушка (родители мужа), которые охотно берут на себя заботу о внучке по возможности. В-пятых, у меня есть старший брат с гибким рабочим графиком, поэтому иногда я прошу его посидеть с племянницей. В-шестых, на самый крайний случай остается вариант приходящей няни, который мы иногда используем, если остальные варианты недоступны. Остается только организовать всех этих людей в единую систему, что не выглядит как большая проблема при наличии современных средств связи и гугл-календаря.





Но вот однажды муж говорит: «Представляешь, коллеги спросили, когда я закончу «этот детский садик». Нет, он хорошо делает свою работу. Но вроде как не по-мужски сидеть дома с больным ребенком или мотаться туда-сюда, когда надо отвезти-привезти дочку. Я его спрашиваю: «Ну а ты что?» А он отвечает: «Лена, у меня есть много знакомых, которые не видели, как выросли их дети, потому что всегда находились дела поважнее. Но лично я не хотел бы пропустить моменты, о которых я буду вспоминать потом с удовольствием…».

Я задумалась: удовольствие от общения с ребенком, конечно, никто не отменял, но стоит ли моя работа того, чтобы все эти люди вокруг меня перекраивали свои дела, отменяли встречи, бассейн и тренажерный зал, поездку на дачу или поход в кино? Сын несколько раз не пошел в институт, чтобы я смогла выйти на свои пары, свекровь не поехала в эту пятницу в деревню, брат перенес какие-то свои планы, чтобы прийти в субботу (в университете это учебный день). Ради чего все это? Чтобы я сходила на занятия, на которых даже мне не всегда понятно, чем мы занимаемся, учитывая состояние современной системы образования? Так что, скорее всего, нет, не стоит.





Стою ли я сама всех этих усилий? Тоже нет. Мой сын сейчас в таком возрасте, что часто задумывается о том, как жить дальше, и я иногда пытаюсь ему давать советы. Так вот, один раз он мне ответил: «Мама, без обид, но ты простой преподаватель…»

И я с ним абсолютно согласна. Я никогда не зарабатывала очень много, никогда ничем не рисковала и не стремилась руководить, не была незаменимым специалистом, который умеет делать что-то уникальное. И то, что я читаю «Беовульфа» в древнеанглийском оригинале, никак не помогает мне, когда речь заходит о хлебе насущном. Я знаю, что могу с легкостью уйти, и отряд не заметит потери бойца.

Тем более что вся эта суета точно не ради денег, потому что моя зарплата хоть и подспорье, но не делает погоды в доме. Ни я, ни моя зарплата, ни моя карьера (точнее, ее отсутствие) не стоят того, чтобы мои близкие люди подстраивались под мое расписание и позволяли мне беспрерывно делать свою бесполезную работу, с учетом того, что у них тоже куча своих дел.

Но, наверное, охотники спасали Красную Шапочку не потому что она была хорошая девочка, а потому что охотники были хорошие люди.

И если хорошие люди что-то делают, то они это делают исходя из собственных принципов и убеждений. Так что никакого другого объяснения происходящему, кроме того, что моя семья держится на идее гендерного равенства и солидарности, я предложить не могу. То есть по определению у меня есть возможность «проявиться как личности в зависимости от моих автономных предпочтений».

Я вдруг поняла, что гендерное равенство в отдельно взятой семье — не такое уж само по себе разумеющееся явление, когда муж сказал, что его поведение рвет шаблон коллегам.

Принцип истинного самурая

В общей массе, что касается семьи, наши мужчины живут по принципу истинного самурая. Я имею в виду историю о знаменитом японском полководце, которому один из его подчиненных (по одной из версий, его собственный сын) сказал: «Я иду в бой! Я забыл свою жену и семью». Полководец рассердился и ответил: «Истинный самурай никак не может забыть жену и семью, когда идет в бой, потому что истинный самурай вообще о них никогда не думает!».

Это совершенно не означает, что наши мужчины — бездушные сволочи. Это просто сила многовековой традиции, укоренившейся в мозжечке: женщины должны делать все, чтобы избавить мужчину от домашней рутины. Поэтому у нас все складывается так, что именно на женщину ложится основная ответственность, связанная с планированием и контролем за детским режимом, питанием, одеванием, учебой, отдыхом, общением с педагогами, расписанием кружков и прочими мелочами, включая любой форс-мажор вроде болезней и больничных отпусков.

Мне как-то приходилось звонить родителям детей, с которыми моя дочка ходит в детский сад, по поводу насущных организационных вопросов. Так вот, если на мой телефонный звонок отвечал папа, то ответ был такой: «Я понятия не имею, о чем идет речь. У меня такими вещами жена занимается…» И это очень типично. Мне только не понятно, зачем ты оставил номер своего мобильного телефона для экстренной связи с родительским комитетом, если ты не занимаешься детскими делами?

Стеклянный пол

У меня есть подруга, которая пробыла в декретном отпуске три года, а потом очень долго искала работу. Вернуться на свою прежнюю должность она сама не захотела, потому что сноровка за несколько лет была утрачена, да и времени, чтобы пропадать на работе сутками, как раньше, уже не было. В общем, она стала искать другие варианты. Половина работодателей отказывали сразу после того, как на прямой откровенный вопрос: «Есть ли у вас кто-нибудь, кто сможет помогать вам, если ребенок будет болеть?» подруга тоже честно и прямолинейно отвечала: «Нет, я буду брать больничный».





В случае, когда предлагался график "один-день-через-два", работодатели предлагали приступать к работе. Но внезапно возникла другая проблема: в ее рабочие дни кто-то должен будет забирать ребенка из садика. Последнее слово оказалось за мужем подруги. Естественно, мужчина, который много работает и прилично зарабатывает, отказался от дополнительной нагрузки. Он сказал приблизительно следующее: «Сколько тебе будут платить? 400 белорусских рублей? Я сам лучше дам тебе 400 рублей, только избавь меня от лишних забот. Сиди дома…».

Правильно, зачем мужчине лишняя строчка в еженедельнике: «18.00 — забрать ребенка из садика». А вдруг на это время будет назначена какая-то важная встреча? Или даже просто захочется зайти с друзьями в бар после работы? И все это отменять, искать варианты, переносить и перекраивать ради 400 рублей, которые для их семейного бюджета не так уж и важны?

В результате мы имеем домохозяйку, которая уже несколько лет ничем не занимается, кроме домашнего хозяйства. Только вы не подумайте, что она жалуется. У нее все прекрасно. А рассказываю я эту историю, потому что большинство людей, включая мою подругу, усмотрели в этой ситуации «стеклянный потолок», нежелание работодателей пойти навстречу, чтобы дать женщине равные права и возможность совмещать работу и детей.

Но лично я никакого стеклянного потолка тут не вижу. С какой радости кто-то должен поддерживать идею гендерного равенства ради незнакомой женщины, если даже ее собственный муж эту идею не поддерживает?

Я вижу здесь не стеклянный потолок, а скорее уж стеклянный пол. Нежелание мужчины перестроить свои планы, пошевелить свой привычный уклад, чтобы поддержать близкого человека, пусть бы даже ничего толкового потом не получилось, — это стеклянный пол.

Закостенелая патриархальность, на которой строятся отношения во многих семьях, когда по умолчанию право распоряжаться судьбой партнера будет у того, кто приносит в семью кусок хлеба, — вот что чаще всего мешает женщинам, если они вдруг решили отодвинуться подальше от плиты и швабры. И работодатели, которые просто переживают за свою прибыль и эффективность наемного труда, здесь ни при чем.

Неспокойное сердце

Представьте, что у вас есть собственное дело, и теперь вы — работодатель. К вам приходит устраиваться на работу женщина, у которой прекрасное резюме, есть нужный вам опыт работы и умения, и вы знаете, что она справится.





Но еще вы знаете, что у нее двое маленьких детей. И вы задаете ей вопрос: «Допустим, я доверю вам управление своим бизнесом, продвину вас до уровня топ-менеджера, и от качества вашей работы будет зависеть успех всего предприятия и мой личный успех, а также зарплата остальных сотрудников. И вот вы идете на встречу с нашими перспективными заказчиками, но вам звонят из школы и говорят, что ваш ребенок расшиб лоб на физкультуре и его отвезли в местную больницу накладывать швы. Ваши действия?»

Я далеко не бизнесмен, но я бы никогда не доверила финансовые риски другой женщине, которая на этот вопрос ответит: «Все брошу и поеду к своему ребенку!». Более того, меня не устроит, если она скажет: «Я, конечно, доведу сделку до конца, но мое сердце будет неспокойно» или «Я не стану дергаться, продолжу спокойно работать, ведь у ребенка есть папа и другие родственники, которые приедут к нему и позаботятся о нем, пока я работаю», но при этом отведет глаза, и я почувствую неискренность и сомнение.

Зачем мне в топ-менеджерах человек с неспокойным сердцем или врун?

Так что это мое личное мнение, и я его никому не навязываю, но у нас на руководящих позициях с хорошим доходом мало женщин не потому что у нас процветает гендерная дискриминация и отсвечивает невидимый потолок, а потому что среди женщин очень мало тех, кто сможет сохранить хладнокровие, когда речь заходит о личном счастье и детях.

Поймите меня правильно, я не говорю, что мужчинам и женщинам нужно поменяться гендерными ролями. Моя мысль в том, что если у женщины вдруг появились личные амбиции, то, во-первых, она должна быть готова выбирать, и этот выбор чаще всего означает, что будут жертвы.

А во-вторых, потом, когда ей покажется, что она уперлась в стеклянный потолок, то прежде чем обвинять работодателей в гендерном неравенстве, следует оглядеться по сторонам и убедиться, что ее собственная семья разделяет ее устремления, взгляды и принципы.

Я думаю, что женщинам, которым кажется, что их дискриминируют на рабочем месте, мешает не преграда вверху, а отсутствие понимания внизу. Они думают, что упираются в невидимый потолок сверху, когда на самом деле, у них нет ничего, на что можно было бы опереться. Они думают, что у них все устроено: семья, дети, хороший муж…

Но этот пол в действительности стеклянный, непрочный, на нем опасно прыгать и шевелиться, а иногда он такой скользкий, что неуютно даже стоять. Можно только сидеть, причем не двигаясь. И многие так всю жизнь и сидят.

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