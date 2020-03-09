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Прогноз по валютам: сверхдорогой евро и новые рекорды по доллару
Источник материала: Myfin
– На прошедшей неделе колебания самого белорусского рубля были довольно скромными. Основные события происходили на внешних валютных рынках. В первую очередь обращает на себя внимание рост евро. Пара евро/доллар выросла с 1,1020 до 1,1240, или на 2%.
Еще один важный фактор – падение российского рубля, который снизился не только к евро, но и к дешевеющему в мире доллару. За неделю доллар в России вырос с 67,0 российского рубля до 67,4 рубля, или на 0,6%. Евро подорожал с 73,9 российского рубля до 75,8, или на 2,6%. Последний раз подобный уровень курсов достигался в январе 2019.
При этом цена нефти марки Brent обновила минимумы лета 2017, упав ниже $48 за баррель. В результате к белорусскому рублю доллар еле заметно вырос, евро значительно подорожал, а российский рубль снизился.
Доллар вырос за неделю на 0,02%, но все же смог обновить исторический максимум, евро вырос на 2,04%, российский рубль снизился на 0,57%.
В целом стоимость валютной корзины выросла за неделю на 0,12%. Ослабление белорусского рубля произошло после двух недель укрепления.
Но снижение самого белорусского рубля достаточно скромное. Основной вклад в изменение курсов валют вносит ситуация на внешних рынках.
На следующей неделе в мире может продолжиться и рост европейской валюты, и снижение российского рубля. (Примечание – прогноз подготовлен до опубликования итогов заседания ОПЕК+).
В этом случае
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