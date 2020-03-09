Рекордный обвал цен на нефть: курс доллара уходит на максимум

Источник материала: Myfin

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Нефть марки Brent в ходе торгов пробила прежний минимум в 31,38 доллара за баррель, продолжив падение.

По состоянию на 07.41 мск майский фьючерс марки Brent падает на 28,69%, до 32,28 доллара за баррель. Минутами ранее показатель обновил минимум с января 2016 года. Апрельский фьючерс марки WTI опускается на 31,35%, до 28,33 доллара за баррель, также чуть ранее обновив минимум с февраля 2016 года.

Как ранее сообщило агентство Блумберг, нынешнее падение нефтяных фьючерсов стало сильнейшим с 1991 года, когда завершилась война в Персидском заливе.

Нефтяные котировки обрушились на фоне новостей о том, что участники ОПЕК+ в пятницу не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого.

По оценке банка Goldman Sachs, на фоне паники на нефтяном рынке стоимость топлива теперь может упасть до 20 долларов за баррель.

Что это значит?

Российский рубль, наиболее чувствительно реагирующий на цену нефти, уже устремился вниз. За доллар на московской бирже давали уже более 72 рублей, а евро преодолел отметку 82 российских рубля.