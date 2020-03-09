Деревообработка никак не выйдет из кризиса? Проценты по кредитам белорусских предприятий снова уплатят из бюджета

Министерству финансов поручено за счет республиканского бюджета обеспечить возмещение части процентов за пользование кредитами, предоставленными организациям деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности для реализации инвестиционных проектов и пополнения оборотных средств, а также части некоторых расходов.





Речь идет о предприятиях ОАО «Гомельдрев», ОАО «Ивацевичдрев», ОАО «Мостовдрев», ОАО «Речицадрев», ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат», РУП «Завод газетной бумаги».





Полученные средства направляются организациями в 2020—2021 годах на пополнение собственных оборотных средств.





Концерну «Беллесбумпром» вместе с Госкомимуществом нужно будет до 1 апреля 2021 года внести проекты нормативных правовых актов об увеличении доли Республики Беларусь в уставных фондах хозобществ на суммы оказанной им господдержки.





О каких суммах идет речь?





К примеру, у ОАО «Гомельдрев» сегодня открыты 2 кредита: на € 40.782.000 (государство покроет 50% части расходов по погашению кредитов займов, предоставленных для возмещения страховых комиссий страховых агентств при привлечении кредитов (займов) иностранных банков и внешних государственных займов), а также на $ 16.240.925,1 (государство возместит 50% ставки по этому кредиту).





У ОАО «Ивацевичдрев» открыты 13 кредитов в трех валютах: на € 107.277.739, $ 171.031,36 и 114.122.926,33 российского рубля. Государство из бюджетных средств уплатит 90% ставки по кредиту, а также 50% части расходов по погашению кредитов займов, предоставленных для возмещения страховых комиссий страховых агентств при привлечении кредитов (займов) иностранных банков и внешних государственных займов





У ОАО «Мостовдрев» остались невыплаченными 2 кредита на общую сумму € 39.055.042. Бюджет покроет 50% части расходов по погашению кредитов займов, предоставленных для возмещения страховых комиссий страховых агентств при привлечении кредитов (займов) иностранных банков и внешних государственных займов.





ОАО «Речицадрев» имеет 7 кредитов на общую сумму € 31.617.001. Государство покроет 50% расходов по уплате (возмещению) комиссий по открытию документарных аккредитивов (включая расходы на подтверждение и сопровождение аккредитивов) и комиссий по привлечению кредитов (займов) иностранных банков (небанковских кредитно-финансовых организаций) и внешних государственных займов (кредитов).





Полный перечень организаций, кредитов и процентов, которые погасит государство, доступен в Приложении к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 03.03.2020 № 129.< iv>

