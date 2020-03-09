Никита Лобастов: скажу как на духу — я сам испугался того, как выступил в спринте

"Скажу, как на духу: я сам испугался того, как прошел спринт. Правда, сейчас уже есть более трезвая оценка всех событий. В пятницу много маленьких негативных нюансов слепилось в один большой проблемный ком. Например, были проблемы с лыжами. К тому же я упал. Да еще сломал лыжу, на которой пришлось бежать. А самое главное — не лучшее состояние. Есть сложности после периода нахождения в горах. Сильно там, как выяснилось, устал. И, хоть фактически отдыхал от соревнований в дни чемпионата Европы, но в Чехию приехал в далеких от оптимальных кондициях", — цитирует биатлониста