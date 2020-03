Дебют нового тренера БАТЭ в «класико», «МЮ» против Моуриньо и первая гонка в Ф-1. Наши прогнозы

У «Юнайтед» есть глубина состава, чтобы давать качество с учетом игр в еврокубках. У «Тоттенхэма» же много травмированных, а впереди команда обходится без Кейна и Сон Хын Мина. На неделе «шпоры» сыграют с «быками» из Лейпцига в Лиге чемпионов, так что подготовка к домашней встрече с «Юнайтед» будет сведена к восстановлению футболистов.

Характер борьбы «Юнайтед» и обороняющегося при Моуриньо «Тоттенхэма» описать в двух словах нетрудно. При более качественных исполнителях, чем в условном «Бернли», «Тоттенхэму» будет сложнее выстоять перед «Юнайтед», чем «Бернли», из-за метаний между требованиями Моуриньо и привычным стилем игры через пас. Футболисты «Юнайтед» получат пространство для разящих атак, они точно забьют.