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Дебют нового тренера БАТЭ в «класико», «МЮ» против Моуриньо и первая гонка в Ф-1. Наши прогнозы

09.03.2020 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В совместном с букмекерской компанией Parimatch проекте наш эксперт Сергей Чалый рассуждает о закате «Тоттенхэма» при Жозе Моуриньо и предрекает команде поражение в матче с «Манчестер Юнайтед», а заместитель главного редактора TUT.BY Максим Гайко ставит на результативную ничью в белорусском «класико». Фотограф портала и большой фанат «Формулы-1» Дмитрий Брушко выбрал фаворита в борьбе за победу на Гран-при Австралии — этот этап откроет сезон 2020 года в элитных гонках.

Чалый: Унижать Моуриньо и «Тоттенхэм» не хочется. Нет, это не жалость к Жозе. Я просто списал его со счетов

Кто: Сергей Чалый, экономист.

Пять последних ставок: не прошла, не прошла, прошла, не прошла, прошла.

В этот раз ставит на матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед», который состоится 15 марта.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Хотя тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо мне не нравится, симпатизирую этой команде. При Жозе она, увы, выглядит жалко, — считает Сергей. — Моуриньо пытается наладить взаимодействие футболистов в игре без мяча в защите, но смотреть на это невозможно. Игроки привыкли работать с мячом и именно так обороняться.

На первых порах в «Тоттенхэме» Моуриньо пытался быть хорошим парнем, но теперь глубоко запустил щупальца. Взял курс на перестройку команды. Поползли слухи о том, что лидер «шпор» Харри Кейн принимать участия в этом не хочет и подыскивает себе новый клуб. Скоро мы услышим жалобы Жозе на игроков, менеджмент и все остальное, то есть перед нам предстанет токсичная версия Моуриньо. И если так, то для «Тоттенхэма» начинается период заката. А ведь подписание Моуриньо, помимо всего прочего, это еще и дорого. Один плюс в его приходе в «Тоттенхэм» — с таким артистом сериал Amazon о «шпорах» будет зрелищнее, чем без него.

Какую цену «Тоттенхэм» заломит за Кейна? Под 150 миллионов евро, наверное. Не уверен, что у «Юнайтед» есть такие деньги сейчас, однако приобретение классного нападающего стало бы большим подспорьем для «МЮ». Вне сомнений, Кейну нужно уходить из «Тоттенхэма». Перестройка команды займет много времени.

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У «Юнайтед» есть глубина состава, чтобы давать качество с учетом игр в еврокубках. У «Тоттенхэма» же много травмированных, а впереди команда обходится без Кейна и Сон Хын Мина. На неделе «шпоры» сыграют с «быками» из Лейпцига в Лиге чемпионов, так что подготовка к домашней встрече с «Юнайтед» будет сведена к восстановлению футболистов.

Характер борьбы «Юнайтед» и обороняющегося при Моуриньо «Тоттенхэма» описать в двух словах нетрудно. При более качественных исполнителях, чем в условном «Бернли», «Тоттенхэму» будет сложнее выстоять перед «Юнайтед», чем «Бернли», из-за метаний между требованиями Моуриньо и привычным стилем игры через пас. Футболисты «Юнайтед» получат пространство для разящих атак, они точно забьют.

При выборе ставки исхожу из того, что «Тоттенхэм» регулярно пропускает голы, а «МЮ» часто забивает в гостевых поединках. «МЮ» с Бруну Фернандешем в качестве «десятки» и страйкером Игало, который крепко стоит на ногах в штрафной площади и спиной чувствует ворота (недавно дважды забил «Дерби Каунти»), победит с тоталом больше 2,5 голов в матче.

Как болельщику «Юнайтед», мне будет приятно, если моя команда обыграет Моуриньо, но унижать его и «Тоттенхэм» не хочется. Нет, это не жалость к Жозе. Я просто списал его со счетов.

Футбол. Англия. Премьер-лига

«Манчестер Юнайтед» победит «Тоттенхэм» — тотал больше 2,5 голов

Коэффициент — 4,10


Гайко: У Альшевского есть неприязнь к Гуренко. Он будет особенно рад победе над минским «Динамо»

Кто: Максим Гайко, заместитель главного редактора TUT.BY и ведущий спортивных трансляций.

Последняя ставка: не прошла, прошла, не прошла.

В этот раз ставит на четвертьфинальный матч Кубка Беларуси по футболу «Динамо» Минск — БАТЭ, который пройдет 9 марта.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

— Дебют нового тренера БАТЭ Кирилла Альшевского приходится на «класико» — матч с минским «Динамо» в Кубке Беларуси, — отмечает Максим. — Думаю, встреча завершится со счетом 1:1, и вот почему.

В первом поединке кубкового противостояния с «Динамо» Борисов не полетит сломя голову вперед, так как возможности соперника — загадка. Сергей Гуренко фактически заново собрал команду. Исполнители в ней нетоповые, но мастерством не обделены. Новичок Иван Бахар будет руководить атакой динамовцев и может преуспеть в связке с новым форвардом «Динамо» Евгением Шикавкой. В обороне Гуренко по-прежнему делает ставку на трех центральных защитников. Его волнует стройность действий команды без мяча, дисциплина и самоотдача игроков.

Футболисты БАТЭ еще не в полной мере усвоили требования Альшевского, о чем я сужу по товарищеским поединкам в межсезонье и комментариям игроков. Они быстро доставляют мяч в штрафную площадь, чего добивается тренер, — в четыре-пять передач, но завершения нет.

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Радует, что вернулся в обойму нападающий Антон Сарока. Хотя, на мой взгляд, пока первый выбор тренера на позицию центрального нападающего — это Максим Скавыш. На флангах активны Игорь Стасевич и Павел Нехайчик, а из центра атаку поддерживает Стас Драгун. Каждый из них может создать голевой момент.

Слабое место борисовчан — вратарь. Денис Щербицкий не готов провести матч с «Динамо», поэтому, вероятно, это сделает Антон Чичкан, который пропустил часть подготовки на сборах в Турции. У «Динамо» та же проблема: Максим Плотников не восстановился после повреждения, так что в воротах сыграет Константин Руденок.

Качество газона на столичном стадионе «Динамо» по весне вряд ли позволит командам показать техничный футбол, что также укладывается в мое представление об исходе матча. Футболисты будут тратить много времени на обработку мяча, будет много стыков и борьбы в центре поля. В этих условиях особенно ценны будут стандартные положения.


Кирилл Альшевский. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Кстати, у Альшевского есть неприязнь к Гуренко после первого опыта работы главным тренером как раз в минском «Динамо» в 2009 году, когда Сергей Витальевич был игроком «Динамо». Считается, что к уходу Альшевского с поста рулевого тогда приложил руку Гуренко. Я наслышан об Альшевском. Этот человек не забывает такие вещи. Будет особенно рад победе, эмоционально отпразднует голы в ворота «Динамо».

Получается, что на уровне тренеров противостояние минского «Динамо» и БАТЭ получает принципиальность, которой долгое время чемпионат был лишен.

Футбол. Беларусь. Кубок Беларуси

Ничья 1:1 в матче минского «Динамо» и БАТЭ

Коэффициент — 6,90


Брушко: Хэмилтон знает, как приехать к финишу первым даже на не самой быстрой машине

Кто: Дмитрий Брушко, фотограф TUT.BY.

Предыдущие ставки: не прошла, не прошла, не прошла.

В этот раз ставит на победу Льюиса Хэмилтона на Гран-при Австралии 15 ноября.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Гонки в классе «Формула-1» это глобальный спорт, поэтому неудивительно, что общемировая проблема — распространение на планете коронавируса — ударила по нему, — говорит Дмитрий. — Гран-при Китая с вероятностью 90 процентов отменят, Гран-при Вьетнама — тут 50 на 50. В группе риска также находится Гран-при Бахрейна. То есть из двадцати одного этапа в чемпионате три могут не состояться. Остается восемнадцать этапов, тогда как шестнадцать — это классика для «Формулы-1».

Другими словами, нынешняя ситуация некритична, и сезон по традиции откроет Гран-при Австралии.

Отмена некоторых этапов скажется на борьбе конюшен за лидерство так, что у команд после первых результатов будет время на то, чтобы устранить недостатки болидов. Отстающие команды получат преимущество, при том что машины в пелотоне, судя по тестам в предсезонке, и так идут плотной группой — в пределах одной секунды на круг. Подтянулись даже ребята из «Уильямс».

Это стало возможно в силу того, что команды-аутсайдеры потратили бюджеты на доработку нынешних версий машин, а команды-лидеры работают над новинками, держа в уме изменения в техническом регламенте, которые вступят в силу в 2021 году.

В «Мерседес» готовы опробовать кое-что новенькое уже сейчас. Речь о системе DAS (Dual-Axis Steering — система регулировки схождения передних колес. — Прим. TUT.BY). Она управляется рулем путем тяги на себя по типу штурвала самолета. С этой системой в поворотах пятно контакта передних шин с поверхностью больше, чем без нее. DAS предназначена сохранять шины и давать преимущество «Мерседес» в моменты, когда соперники готовы ехать на пит-стоп или теряют в скорости. Хайповая тема.

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Что еще интересного случилось в межсезонье? Действующий чемпион Льюис Хэмилтон из «Мерседес» хочет новый контракт с зарплатой в 60 млн долларов в год. Думаю, так или иначе стороны договорятся. Куда уходить Хэмилтону? В «Феррари»? Вряд ли, что подтверждает опыт Хэмилтона в «Макларен», когда он спорил за лидерство в команде с еще одним чемпионом мира Фернандо Алонсо: соперничество вредило гонщикам и команде.

В «Феррари» Себастьян Феттель и Шарль Леклер помирились. Их вынудили стать сговорчивыми, так как ругань гонщиков может дестабилизировать обстановку в «Скудерии», а она рассчитывает на победу в Кубке конструкторов. Феттель и Леклер будут конкурировать в гонках, но с пониманием, что в конце сезона один из них может уйти из «Феррари». Если же команда добьется своей цели, то, возможно, оба останутся.

Макс Ферстаппен точно останется в «Ред Булл». Здесь хотят сделать из него самого молодого чемпиона мира в истории «Формулы-1», и, честно говоря, сезон 2020 года — самый подходящий для этого момент. «Хонда» вложилась в разработку нового двигателя, а на «движках» именно «Хонды» соревнуются болиды «Ред Булл». В производстве агрегата участвовали специалисты авиационного отдела корпорации «Хонда». Что может помешать успеху «Ред Булла»? «Мерседес» и сам Ферстаппен, который, бывает, дает волю эмоциям.

В Австралии, считаю, в споре между Хэмилтоном и Ферстаппеном победит Льюис. Он много раз выигрывал квалификацию в Мельбурне и побеждал в гонке, то есть знает, как приехать к финишу первым даже на не самой быстрой машине.

«Формула-1». Гонка. Гран-при Австралии

Победа Льюиса Хэмилтона

Коэффициент — 2,00


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Теги: Минск
 
 
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Сергей Чалый рассуждает о закате «Тоттенхэма» при Жозе Моуриньо и предрекает команде поражение в матче с «Манчестер Юнайтед», а Максим Гайко ставит на...
 
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