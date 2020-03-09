Оптимизм оказался способен снижать риск развития опасных заболеваний

Источник материала: Полымя

Американские ученые установили, что проживание совместно с оптимистичным партнером позволяет снизить риск развития болезни Альцгеймера, деменции, а также других когнитивных нарушений. Примечательно, что риск заболеть снижается у обоих супругов.





Исследователи в течение 18 лет наблюдали за более чем 9000 людей, которые находились в браке. Оказалось, что оптимистичные партнеры помогают своим супругам вести здоровый образ жизни, правильно питаться и сохранять физическую активность. Ранее медики считали, что склонность к оптимизму передается по наследству, однако последние исследования показывают, что эту черту характера можно приобрести.

Особенно это проявляется в том случае, когда люди кардинально изменяют себя, находясь под влиянием другого человека.

Источник: medikforum.ru

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