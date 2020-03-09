Wizz Air близок к договоренностям о начале полетов в Минск из Будапешта

Источник материала: Ежедневник

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Было здорово, когда «Белавиа» начала летать дважды, а потом и трижды в неделю. Сейчас разговор о пяти рейсах в неделю в Будапешт. Wizz Air, который управляется венграми, очень близок к договоренностям еще о двух рейсах Будапешт-Минск или Гродно, или Витебск. Вместе это будет уже семь рейсов, которые, конечно, очень сблизят наши страны», — ответил он на вопрос журналистки о венгерском лоукосте Wizz Air в эфире канала ОНТ.