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Wizz Air близок к договоренностям о начале полетов в Минск из Будапешта

09.03.2020 09:13 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Было здорово, когда «Белавиа» начала летать дважды, а потом и трижды в неделю. Сейчас разговор о пяти рейсах в неделю в Будапешт. Wizz Air, который управляется венграми, очень близок к договоренностям еще о двух рейсах Будапешт-Минск или Гродно, или Витебск. Вместе это будет уже семь рейсов, которые, конечно, очень сблизят наши страны», — ответил он на вопрос журналистки о венгерском лоукосте Wizz Air в эфире канала ОНТ.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
 
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