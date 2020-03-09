Андрей Капский — о ребрендинге БАТЭ

Босс БАТЭ Андрей Капский в эфире программы "Итоги недели" на "Беларусь 5" рассказал о ребрединге клуба. Обновленный логотип и прочее будут представлены 17 марта на встрече с болельщиками.





pressball.by Давно стояла задача перед маркетингом клуба в части создания бренда. Но мы пошли немножко дальше и пришли к идее ребрединга. Наш логотип когда-то был современен, но сегодня время бежит очень быстро. Эволюционно мы пришли к этой идее, пишет









Весь мир идет по такому пути. Но при этом мы оставляем родные клубные цвета, важные элементы логотипа, которые важны для болельщиков. Отчасти он будет отражать нашу историю, историю первой заводной команды. Думаю, болельщики поддержат нас, им понравится. Понятно, все новое тяжело воспринимается организмом. И мне было тяжело. Но спустя время я проникся, понял идею маркетологов.



