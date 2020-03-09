Саудовские принцы, задержанные 7 марта, содержатся на виллах









Более того, они могут видеться с семьями, сообщает "Интерфакс".





Согласно информации, принцам разрешили позвонить своим супругам. Ахмед также попросил родственников прислать ему накидку.





Оба принца были задержаны в пятницу утром, когда они явились во дворец по вызову кронпринца Мухаммеда бен Салмана.





По имеющимся данным, задержание принцев связано с ухудшением здоровья короля.



