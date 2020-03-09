Полгода до президентских выборов: есть ли угрозы для власти Лукашенко?

Дата президентских выборов в Беларуси не назначена, но вполне вероятно, что они состоятся 30 августа – эта возможная дата упоминается чаще других. Может ли что-то помешать Александру Лукашенко избраться на шестой срок? И что он будет обещать, чтобы его поддержал электорат?





адресовал политологам. Эти вопросы UDF.BYполитологам.

«Альтернативные политические субъекты не имеют существенного финансового и организационного ресурсов»

Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF.BY отметил, что действующий руководитель страны вряд ли во время предвыборной кампании решит изобрести что-то новое.





«Скорее всего, основным лозунгом станет сохранение стабильности и независимого государства, всего того, что беларусы уже имеют. Не думаю, что Лукашенко выступит с новой позитивной повесткой, вряд ли он будет обещать какие-то существенные изменения и реформы. Его стратегией останется подчеркивание достижений существующей модели, демонстрация того, что в других странах все гораздо хуже», – считает Казакевич.





В случае критики представители команды Лукашенко будут говорить, что имеющееся в стране проблемы имеют внешние, а не внутренние причины, добавил политолог.





Планируется, что в президентских выборах могут принять участие оппозиционные кандидаты от правоцентристской коалиции (ОГП, БНФ, БХД, движение «За свободу») и кампании «Говори правду».





Смогут ли они навязать какую-то борьбу действующему руководителю страны во время предвыборной кампании?





«Если говорить рационально и не рассматривать чрезвычайные события, то существенных угроз для Лукашенко на данный момент нет. Все другие альтернативные политические субъекты не имеют существенного финансового и организационного ресурсов, чтобы как-то конкурировать с Лукашенко на этих выборах», – полагает Казакевич.

«Если отношения с Москвой останутся такими же, как сейчас, значит, будет риторика о защите суверенитета»

Руководитель Центра европейской трансформации Андрей Егоров в комментарии UDF.BY отметил, что в предвыборных лозунгах действующего руководителя страны может найти отражение непростая ситуация в отношениях с Россией.





«Если отношения с Москвой останутся такими же, как сейчас, значит, будет риторика о защите суверенитета и о том, что Лукашенко удалось отстоять независимость страны, несмотря на большое давление. Мол, нас хотели инкорпорировать, наклонить – но не смогли», – считает Егоров.





Но, по мнению политолога, конкретные формулировки не так уж важны. Большее значение для достижения победы Лукашенко на президентских выборах имеют манипулирование общественным мнением («Просто за счет медиакартинки создается образ самого значимого и самого важного беларуского политика») и обеспечение «нужных» результатов голосования.





Есть ли серьезные угрозы для власти Лукашенко в связи с выборами?





«Серьезные угрозы возникнут, только если начнут действовать активные группы, ориентированные на срыв выборов, и белорусское общество массово пробойкотирует их. Но на сегодня такая перспектива не просматривается», – отметил Егоров.







