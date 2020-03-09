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Сборная Беларуси по спортивной акробатике взяла три медали на этапе КМ

09.03.2020 09:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Сборная Беларуси по спортивной акробатике взяла три медали на этапе КМ
sb.by

Бронзовые медали выиграли Артем Ященко и Алексей Заяц (28,030). Победили в этом виде британцы Сэмуэль Лардж и Самми Нассман (29,700).

Еще один медальный успех отметили белорусы в финале турнира смешанных пар. Серебро завоевали Анна Касьян и Константин Евстафеев (28,870), сообщает БЕЛТА.

Сборную Беларуси ожидает выступление на болгарском этапе Кубка мира, который пройдет в Софии в начале апреля. 

Сборная Беларуси по спортивной акробатике взяла три медали на этапе КМ
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