Цены на нефть обвалились более чем на 40%

Источник материала: Вороновская газета





Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 42,6%, до $31,74 за баррель, свидетельствуют данные торгов, сообщает ТАСС.

Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI упала на 48,9% и находится на отметке в $27,72 за баррель.

Агентство Bloomberg отмечает, что нынешнее падение цен на нефть стало сильнейшим с 1991 года, когда завершилась война в Персидском заливе.

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан. В частности, РФ настаивала на продлении текущих договоренностей только на второй квартал.

На резкое снижение стоимости нефти уже отреагировали мировые фондовые рынки. Так, фьючерсы индекса S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упали на 145,10 пункта (4,90%). Фьючерсы промышленного индекса Dow Jones сократились на 1245 пунктов (4,85%). Фьючерсы электронной биржи Nasdaq снизились на 410 пунктов (4,82%).

Резкое снижение мировых цен на нефть стало причиной массовой распродажи акций на азиатских фондовых рынках. Гонконгский индекс Hang Seng при открытии торгов сократился более чем на 1 тыс. пунктов или почти на 3,9%. В негативной зоне также проходят торги на фондовых площадках Китая, Японии, Сингапура, Республики Корея, Таиланда. В Гонконге почти на 10% подешевели акции китайского гиганта Petrochina. Сразу на 17% обесценились бумаги Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации (CNOOC).

Ведущий аналитик из компании JPMorgan Asset Management’s по рынкам Азии Тай Хуэй прогнозирует сильную волатильность на рынках в ближайшей перспективе. «Дальнейшие риски снижения нефтяных цен ударят по акциям энергетических компаний, большинство из которых и так сильно потеряли в стоимости из-за опасений замедления спроса на нефть», — отметил он.

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