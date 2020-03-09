В Минске заменят автобусы на электробусы и троллейбусы с автономным ходом

Источник материала: Tut.by

Со временем в Минске все автобусы заменят на троллейбусы с автономным ходом и электробусы. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Минске уже работают 80 электробусов, закупаются автобусы с автономным ходом.

— Город принял решение развивать транспорт в экологическом направлении, — рассказал директор предприятия «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов. — Прежде чем начать закупку, принять новую технику, мы произвели ее оценку. Перевозчик просчитал, что эксплуатационные расходы на электрическое транспортное средство на 15% ниже, чем на автобус, который работает на дизельной тяге. Наша программа настроена на плавную замену автобусов на троллейбусы с автономным ходом и электробусы.

Он описал две схемы работы электротранспорта. Если в электробусе есть экспресс-зарядка, то он способен в течение 80 минут получить энергию для движения. Когда устанавливается аккумулятор, для зарядки требуется больше времени. Потому приходится либо заряжаться в парке в течение ночного отстоя, либо использовать действующую контактную сеть.