Курс доллара в обменниках превысил 2,4 рубля, а евро - 2,7 рубля

Источник материала: Tut.by

Курс доллара утром 9 марта превысил в некоторых обменниках отметку в 2,4 рубля, а евро — 2,7 рубля.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В двух отделениях Беларусбанка в Минске курс продажи доллара на 9 марта превысил отметку в 2,4 рубля. К примеру, в отделении 510/377 он составил 2,41 рубля.

В некоторых отделениях как минимум шести банков курс евро на утро 9 марта превысил отметку в 2,7 рубля. Среди этих банков БПС-Сбребанк, Беларусбанк, Технобанк, Альфа-банк, Франсабанк, Банк БелВЭБ.