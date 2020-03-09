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Курс доллара в обменниках превысил 2,4 рубля, а евро - 2,7 рубля
Источник материала: Tut.by
Курс доллара утром 9 марта превысил в некоторых обменниках отметку в 2,4 рубля, а евро — 2,7 рубля.
В двух отделениях Беларусбанка в Минске курс продажи доллара на 9 марта превысил отметку в 2,4 рубля. К примеру, в отделении 510/377 он составил 2,41 рубля.
В некоторых отделениях как минимум шести банков курс евро на утро 9 марта превысил отметку в 2,7 рубля. Среди этих банков БПС-Сбребанк, Беларусбанк, Технобанк, Альфа-банк, Франсабанк, Банк БелВЭБ.
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В некоторых отделениях как минимум шести банков курс евро на утро 9 марта превысил отметку в 2,7 рубля.
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