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Курс доллара в обменниках превысил 2,4 рубля, а евро - 2,7 рубля

09.03.2020 10:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Курс доллара утром 9 марта превысил в некоторых обменниках отметку в 2,4 рубля, а евро — 2,7 рубля.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В двух отделениях Беларусбанка в Минске курс продажи доллара на 9 марта превысил отметку в 2,4 рубля. К примеру, в отделении 510/377 он составил 2,41 рубля.

В некоторых отделениях как минимум шести банков курс евро на утро 9 марта превысил отметку в 2,7 рубля. Среди этих банков БПС-Сбребанк, Беларусбанк, Технобанк, Альфа-банк, Франсабанк, Банк БелВЭБ.

 
Теги: Минск
 
 
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В некоторых отделениях как минимум шести банков курс евро на утро 9 марта превысил отметку в 2,7 рубля.
 
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