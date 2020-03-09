В Беларуси пособие по уходу за ребенком могут увеличить почти до 700 рублей

Источник материала: Ежедневник

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет будет больше, если женщина успеет родить в течение трех лет второго и последующих детей.

Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ сказала министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Ирина Костевич.

«Это было предложение Министерства труда. Мы нарабатываем ряд мер по стимулированию рождаемости. По семейному капиталу мы увидели отклик. Посмотрев опыт отдельных стран, стали прорабатывать «бонус за скорость», - рассказала Ирина Костевич в интервью.

Она отметила, что в том случае если женщина в Беларуси успевает родить в течение трех лет второго и последующего ребенка, то ей полагается усиленное пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

Сегодня такое пособие составляет 35% на первого ребенка, 405 рублей, и на второго – 463 рубля.

Прорабатывалась идея об увеличении пособия на 60%, если в течение трех лет рождается второй или последующий ребенок.

«Это серьезная сумма. Было такое предложение. Мы его анонсировали, чтобы почувствовать отклик со стороны общества. В текущих условиях – это почти 690 рублей», - сказала Ирина Костевич в интервью.

« Некоторые говорили – «да», некоторые говорили, что эта мера не сработает. Были отрицательные отклики, поэтому пока мы в процессе», - добавила она.

По словам Костевич, данная мера будет дальше модернизироваться. Она должна сработать, считает министр.