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Будет ли площадка для колясок и велосипедов на проспекте Интернациональном?

09.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В доме №22 на проспекте Интернациональном нет индивидуальных подвальных помещений. Поэтому одна из жительниц хочет хранить свою коляску во вспомогательном помещении здания. С этим вопросом она обратилась на прием к депутату парламента Елене Колесневой.

В свое время жильцам дома отдали ключи от бывших мусоропроводов, что не является законным ни с юридической точки зрения, ни из соображений пожарной без­опасности. Поэтому доступ к таким помещениям ограничили в подъездах по всему дому.

Председатель райисполкома Александр Бутарев поручил рабочей группе, руководству «Коммунальника», землеустрои­тельной службе, отделу архитектуры и строительства изучить вопрос о размещении крытой площадки для хранения велосипедов и колясок в одном из дворов по проспекту Интернациональному.

Оказалось, что установить такую площадку можно — за счет средств жильцов между домами №24 и №28, рассказала начальник отдела по обращениям граждан райисполкома Наталья Шапорева.

Был проведен предварительный опрос жителей дома. 77 человек высказались за, 60 — против, один воздержался. Последнее слово теперь за жителями академических многоэтажек, которым предложили вариант безопасного хранения велосипедов и колясок. Ведь в  подъездах домов они загромождают пространство и становятся объектами краж. Вопрос находится на контроле в рай­исполкоме.

 

Елена Агейчик


 
 
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  В доме №22 на проспекте Интернациональном нет индивидуальных подвальных помещений. Поэтому одна из жительниц хочет хранить свою коляску во вспомогательном...
 
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