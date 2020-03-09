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Курс доллара в обменниках превысил 2,4 рубля, а евро — 2,7 рубля. Что происходит?

09.03.2020 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня в начале торгов в Минске доллар вырос сразу на 0,0804 (+3,59%) до 2,32 белорусского рубля. Это очередной рекорд. Следить за курсами в Бресте можно по ссылке.

Курс доллара в обменниках превысил 2,4 рубля, а евро — 2,7 рубля. Что происходит?

Евро вырос на 8 копеек (+0,0842, 3,40%) до 2,6020 белорусского рубля. Это также абсолютный рекорд (предыдущий рекорд 2,5580 был достигнут в апреле 2019 года). Российский рубль упал утром сразу на 13 копеек (-0,1365, или 4%) до 3,1850 за 100 единиц.

Курс доллара в обменниках превысил 2,4 рубля, а евро — 2,7 рубля. Что происходит?

Обменные курсы в Беларусбанке / Еврорадио

Российский рубль сегодня сильно дешевеет на фоне падения цен на нефть. Торги продолжаются.

Что происходит и почему паника на рынках?

Сегодня, 9 марта 2020 года при открытии торгов цена нефти Brent обрушилась почти на 30%, следует из данных биржи ICE. В пятницу ОПЕК и страны-участницы ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. По состоянию на 9:03 мск стоимость барреля нефти марки Brent составила $33,16. На закрытии торгов ранее ее цена составляла $45,54 за баррель. Цена барреля нефти WTI составляет $29,46. Его стоимость упала на 40,1%. На фоне обрушения нефти курс рубля на международном валютном рынке Forex составил 72,8 за доллар, 83, — за евро. Торги на Московской бирже сегодня проводиться не будут.

Курс доллара в обменниках превысил 2,4 рубля, а евро — 2,7 рубля. Что происходит?

Падение нефти почти до $30 грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией - Fitch

Минфин РФ анонсировал продажу валюты на рынке, чтобы компенсировать недополученные доходы бюджета из-за обвала цен на нефть

Цена на нефть в ближайшие полгода из-за множества факторов неопределенности будет колебаться в диапазоне от 25 до 50 долларов за баррель, заявил РИА Новости замглавы постоянного комитета исследовательского центра России и Средней Азии при Китайском нефтяном университете (Пекин) Лю Цянь.

ЦБ РФ принял решение не осуществлять покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила 30 дней, говорится в сообщении регулятора. Решение о приостановки покупки валюты распространяется как на регулярные операции, так и на реализацию операций, отложенных в 2018 году.

9:56 Нефть дешевеет более чем на 25% после развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и снизить цены. Фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 26,5% и достигли на 9:30 утра МСК $33,3 за баррель. Американская WTI торгуется около $29,8 за баррель, упав на 27,5%.

10:10 Вторник может стать "кровавой баней" для российского фондового рынка, считает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. "Завтра у нашего фондового рынка может быть "кровавая баня", если все так и останется. Завтра, когда откроются торги на Московской бирже, самый оптимистичный вариант - если все останется на уровне 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. На рынках сейчас происходит чистейшей воды истерика, даже с учетом того, что Россия отказалась от предложения ОПЕК в пятницу, это не больше чем спекулятивный фактор", - сказал Дроздов.

10:15. Обвалом котировок завершились первые на этой неделе торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже на фоне продолжающегося распространения коронавируса в мире и общемирового снижения цен на нефть. Ключевой для Японии индекс Nikkei потерял более 5%.

10:26. Британский фунт вырос на 1% по отношению к доллару — до месячного максимума $ 1,3175

10:32. Евро на международных торгах превысил 84 рубля, доллар подходит к 74 рублям - данные торгов

10:37 Евро на международных торгах превысил 85 рублей, доллар превысил 74 рубля - данные торгов

 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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  Сегодня в начале торгов в Минске доллар вырос сразу на 0,0804 (+3,59%) до 2,32 белорусского рубля. Это очередной рекорд. Следить за курсами в Бресте можно по ссылке. Евро...
 
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