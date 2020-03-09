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Караник развеял основные мифы о заболевании коронавирусом

09.03.2020 10:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Караник развеял основные мифы о заболевании коронавирусом
БЕЛТА

Первый миф - против коронавируса не формируется иммунитет, и этой болезнью можно болеть много раз.

«На самом деле формируется. Прошла информация, что были пациенты, которые повторно заразились данной инфекцией. Когда мы беседовали с экспертами ВОЗ, они отмечали, что первые тесты на выявление РНК вируса показывали значительный процент ложных положительных результатов. На самом деле это был не коронавирус, пациент благополучно выздоравливал, возвращался к повседневной жизни и после этого заболевал действительно коронавирусом, после чего это трактовалось как повторное заражение», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на Владимира Караника.

Второй миф - коронавирусная инфекция вызывает стойкое поражение иммунитета и по воздействию похожа на СПИД, а переболевший остается глубоким инвалидом. 

«Когда подбирали различные варианты противовирусного лечения, наши китайские коллеги пробовали использовать антиретровирусную терапию (препараты для лечения ВИЧ и СПИД). Вот это использование препаратов от ВИЧ и СПИД было воспринято как миф о том, что это схожее заболевание, которое обладает тем же воздействием на организм. То, что они так же могут отвечать на лечение, абсолютно не значит, что они так же воздействуют на организм».

Министр подчеркнул: белорусы могут быть уверены, что в стране созданы все условия для выявления заболевания коронавирусом и борьбы с ним. 

Караник развеял основные мифы о заболевании коронавирусом
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Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник рассказал ОНТ о самых распространенных заблуждениях в связи с распространением коронавируса.
 
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