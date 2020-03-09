Чиновники рассказывают о нововведениях и о том, как станет всем белорусским автомобилистам хорошо. Однако обещанного указа пока так и не появилось.





И это в то время, как даже в Белтехосмотре заявляют, что заинтересованы в скорейшей отвязке госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении от процедуры прохождения техосмотра и поддерживает идею разделения платежей. Об этом рассказал директор предприятия Юрий Ленчевский еще в феврале 2020 года.





Давайте не забывать, что в этом году должны пройти выборы президента Беларуси. Официальной даты пока до сих пор нет, а на сайте ЦИК Беларуси указано, что пройти выборы должны “не позднее 30 августа”.





На фоне совсем не безоблачной ситуации в экономике в 2020 году властям страны придется сильно постараться, чтобы подойти к выборам на позитивной ноте.





И если отвязать “дорожный сбор” слишком рано, то “неблагодарные” белорусы могут и забыть, кто подписал столь полезный указ. А с другой стороны, есть большая надежда, что правила уплаты налога на дороги упростят все-таки в этом году.





Пока получается, что вначале надо ждать назначения в ЦИК даты выборов президента, а уже затем посыплются плюшки на головы изголодавшихся белорусов, в том числе и автолюбителей.









Что изменится при уплате дорожного сбора

А пока давайте почитаем и помечтаем, что же изменится с таким указом, если чиновники ничего не напутали. Ведь министр финансов Беларуси Максим Ермолович заявил, что указ об изменениях уплаты "дорожного сбора" уже отправлен в правительство на обсуждение.





В министерстве финансов рассказали, что госпошлину за пользование дорогами точно отвяжут от техосмотра. Но включать “дорожный сбор” в стоимость топлива не будут. По мнению экспертов, такое решение значительно повысило бы стоимость бензина.





В проекте указа предусмотрена скидка в размере 20% на всю пошлину, если она будет оплачена сразу на год. Такое нововведение стало возможным, так как “дорожный сбор” можно будет оплачивать каждый месяц.





Сумму надо будет вносить не позднее последнего числа месяца, в котором транспортное средство участвовало в дорожном движении. Т.е. по факту, а не предоплата, как многие предполагали ранее.





Как будут ловить машины без техосмотра и как наказывать

Директор УП «Белтехосмотр» Юрий Ленчевский ранее рассказал, что предлагает организовать оплату “дорожного сбора” в электронном виде с выдачей разрешения на полгода либо один год с обязательной уплатой госпошлины.





За неуплату «дорожного сбора» директор УП «Белтехосмотр» предлагает «взимать его в двойном размере без привлечения к административной ответственности».