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Ситуация по коронавирусной инфекции в Ивье и Беларуси

09.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Беларуси официально зафиксировано 6 случаев короновирусной инфекции. Пациенты, у которых выявлен коронавирус, чувствуют себя удовлетворительно, температура нормальная, жалоб нет. Медицинские работники взяли под наблюдение людей, имевших контакты с теми, у кого был выявлен коронавирус. Находящиеся под наблюдением контактные люди чувствуют себя также удовлетворительно.

В Ивьевском районе случаев заболевания короновирусной инфекцией не установлено, анологичная ситуация и в Гродненской области.

Сейчас в Беларуси проводятся все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавируса COVID-19.

 
 
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Беларуси официально зафиксировано 6 случаев короновирусной инфекции. Пациенты, у которых выявлен коронавирус, чувствуют себя...
 
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