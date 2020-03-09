Ситуация по коронавирусной инфекции в Ивье и Беларуси

Источник материала: Ивьевский край

Беларуси официально зафиксировано 6 случаев короновирусной инфекции. Пациенты, у которых выявлен коронавирус, чувствуют себя удовлетворительно, температура нормальная, жалоб нет. Медицинские работники взяли под наблюдение людей, имевших контакты с теми, у кого был выявлен коронавирус. Находящиеся под наблюдением контактные люди чувствуют себя также удовлетворительно.

В Ивьевском районе случаев заболевания короновирусной инфекцией не установлено, анологичная ситуация и в Гродненской области.

Сейчас в Беларуси проводятся все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавируса COVID-19.