Из Антарктиды с любовью: белорусские полярники записали ролик для женщин на 8 Марта

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские полярники поздравили женщин с восьмым марта. Специально к 8 марта участники 12-й белорусской антарктической экспедиции записали поздравительный ролик. В кадре ученые пофантазировали, как бы они поздравили любимых, если бы находились на большой земле.



«Вам мужчины дарят цветы, ради вас совершают подвиги, пишут стихи, слагают песни! Желаем вам ловить восхищенные взгляды, чувствовать любовь, заботу и уважение мужчин каждый день! С любовью из Антарктиды! Команда 12 БАЭ», – гласит поздравление.

Экспедиция в составе 10 человек стартовала 5 ноября 2019 года. Полярники, в частности, отбирают пробы и образцы природных материалов Антарктики, а также проводят научные исследования.