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Огненный бык с петардами и горящие замки из дерева. Как в Мексике принято проводить фестиваль пиротехники

09.03.2020 11:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Мексики. В Мексике проходит фестиваль пиротехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В город Тультепек съезжаются более 100 тысяч человек, чтобы поучаствовать в этом шоу. Здесь запускают фейерверки и сжигают сотни замков из бумаги и дерева.

Огненный бык с петардами и горящие замки из дерева. Как в Мексике принято проводить фестиваль пиротехники

Главное событие фестиваля – это прогон огненного быка. Толпа молодежи бежит по улице с каркасом в виде буйвола. Он увешан горящими гирляндами и петардами, которые взрываются и стреляют искрами в разные стороны.

Фестиваль считается одним из самых безумных в мире. Город Тультепек известен как мексиканская «столица пиротехники». Там производят больше половины всех фейерверков в стране.

Огненный бык с петардами и горящие замки из дерева. Как в Мексике принято проводить фестиваль пиротехники

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Новости Мексики. В Мексике проходит фестиваль пиротехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В город Тультепек съезжаются более 100 тысяч человек, чтобы...
 
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