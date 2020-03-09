Наказание за незаконный оборот реквизитов карточек могут ужесточить

Речь идёт об изменениях в статье 222 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которая определяет уголовную ответственность за незаконный оборот платежных инструментов.
«Мы предлагаем внести ответственность и за незаконный оборот реквизитов платежных карт. Не секрет, что в интернете существует рынок таких реквизитов», - сообщил СТВ председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.
По словам главы СК, есть продавцы, есть покупатели этих инструментов - далеко не законопослушные люди.
«Мы исходим из того, что, заполучив такие сведения и продав их на открытом рынке в интернете, в даркнете, человек осознает, что совершает преступление, не говоря уже о том, кто покупает такого рода данные. Полагаем, что в статью 222 следует внести изменения, дополнив ее ответственностью за незаконный оборот реквизитов».