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Наказание за незаконный оборот реквизитов карточек могут ужесточить

09.03.2020 11:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Наказание за незаконный оборот реквизитов карточек могут ужесточить
shutterstock.com

Речь идёт об изменениях в статье 222 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которая определяет уголовную ответственность за незаконный оборот платежных инструментов.

«Мы предлагаем внести ответственность и за незаконный оборот реквизитов платежных карт. Не секрет, что в интернете существует рынок таких реквизитов», - сообщил СТВ председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

По словам главы СК, есть продавцы, есть покупатели этих инструментов - далеко не законопослушные люди.

«Мы исходим из того, что, заполучив такие сведения и продав их на открытом рынке в интернете, в даркнете, человек осознает, что совершает преступление, не говоря уже о том, кто покупает такого рода данные. Полагаем, что в статью 222 следует внести изменения, дополнив ее ответственностью за незаконный оборот реквизитов». 

Наказание за незаконный оборот реквизитов карточек могут ужесточить
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Следственный комитет предлагает внести изменения в нормы материального права.
 
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