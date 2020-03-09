Наказание за незаконный оборот реквизитов карточек могут ужесточить

Источник материала: Аргументы и факты

Речь идёт об изменениях в статье 222 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которая определяет уголовную ответственность за незаконный оборот платежных инструментов.

«Мы предлагаем внести ответственность и за незаконный оборот реквизитов платежных карт. Не секрет, что в интернете существует рынок таких реквизитов», - сообщил СТВ председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

По словам главы СК, есть продавцы, есть покупатели этих инструментов - далеко не законопослушные люди.