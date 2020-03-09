|
Турция и Евросоюз обсудят ситуацию с новым миграционным кризисом
Источник материала: СТВ
9 марта Турция и Евросоюз обсудят ситуацию с новым миграционным кризисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однодневный визит президента Эрдогана в Брюссель пройдет на фоне сложных отношений между Анкарой и ЕС.
Ранее Турция открыла границы с Евросоюзом для беженцев, объяснив это решение неспособностью справиться с новой волной мигрантов из Сирии. После этого тысячи нелегалов хлынули к границе с Грецией. В связи с этим турецкий лидер заявил о необходимости пересмотреть соглашение Анкары и ЕС по беженцам, которое не выполняется Брюсселем. В свою очередь ЕС осудил использование Турцией миграционного давления для достижения политических целей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 марта Турция и Евросоюз обсудят ситуацию с новым миграционным кризисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однодневный визит президента Эрдогана в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)