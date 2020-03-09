Беларус просит ООН разобраться с нарушением его прав на мирный протест





Леонид Кулаков, архивное фото





Гомельская Вясна ". На международном уровне активист поднял вопрос систематического преследования за участие в протестных акциях против углубленной интеграции с Россией, сообщает "".





В декабре прошлого года судьи Первомайского района Минска Светлана Черопович, Анастасия Лейковская и Максим Трусевич три раза выписывали ему максимальные штрафы по 50 базовых на общую сумму 3825 руб. и один раз отправили на 10 суток за решетку.





Характерно, что 27 декабря против Леонида Кулакова в суде вынесены одновременно сразу три отдельные постановления о штрафах и аресте, хотя по закону суд обязан был рассмотреть их по совокупности путем полного сложения (ст.7.4. КоАП). Тем не менее, это не повлияло на отмену судебных вердиктов – Мингорсуд оставил в силе незаконные постановления районных судов.





Мужчина считает, что белорусские власти четырежды нарушили его права на мирные собрания и выражение мнения.





«Даже если я принял участие в несанкционированных акциях суд обязан был оценить мои действия исходя в первую очередь из международных обязательств нашей страны в области прав человека, а именно, доказать пропорциональность и целесообразность введенных на мои права ограничений», - заявляет Леонид Кулаков.





Правозащитник Леонид Судаленко, ведущий дела активиста на международном уровне, отмечает, что именно на государстве всякий раз лежит обязанность доказать, для достижения какой цели оно преследует граждан. До тех пор, пока любого рода собрание, пускай даже и несанкционированное, проходит мирно, власть вообще не имеет права вмешиваться.





«Главной проблемой нашей страны сегодня является полное игнорирование со стороны судебной власти основных прав человека. Кейс Кулакова наиболее ярко подтверждает мои слова, судьи смело берут на себя ответственность не только за нарушение международного права, но даже собственного закона, как в данном случае», – подчеркнул юрист.









Леонид Кулаков просит Комитет ООН установить факт нарушения его прав на мирные собрания и выражение мнения. Он также просит обязать белорусское правительство привести национальный закон о массовых мероприятиях и практику его применения в соответствие с международными обязательствами страны.