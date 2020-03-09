ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из Гомеля до мыса Рока в Португалии. Белорус на мотоцикле добрался до самой западной точки Европы

09.03.2020 10:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На мотоцикле до самой западной точки Европы. Путешественник Александр Дежкунов потратил 23 дня, чтобы из родного Гомеля добраться до мыса Рока в Португалии и обратно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из Гомеля до мыса Рока в Португалии. Белорус на мотоцикле добрался до самой западной точки Европы

Время за рулем – это еще и возможность ближе познакомиться с европейскими странами и их достопримечательностями. Александр не первый год так отдыхает. В его коллекции уже есть Норвегия и Владивосток. И вот новый вызов. Польша, Германия, Люксембург и Франция: широкие автобаны и уютные хостелы, прогулки по сонному Ла-Рошелю и дегустация напитков в пригороде французского городка Коньяк.

Из Гомеля до мыса Рока в Португалии. Белорус на мотоцикле добрался до самой западной точки Европы

Из Гомеля до мыса Рока в Португалии. Белорус на мотоцикле добрался до самой западной точки Европы

Из Гомеля до мыса Рока в Португалии. Белорус на мотоцикле добрался до самой западной точки Европы

Свое путешествие гомельчанин сопроводил фото и весьма подробными комментариями: от цен на топливо на каждой остановке в дороге до состояния пляжей Атлантического океана. Пока доступна первая часть фотоотчета. Вторую, где будет путешествие по Испании, Португалии, Чехии, обещают опубликовать в ближайшее время.

Из Гомеля до мыса Рока в Португалии. Белорус на мотоцикле добрался до самой западной точки Европы

Из Гомеля до мыса Рока в Португалии. Белорус на мотоцикле добрался до самой западной точки Европы

Люди в материале: Александр Дежкунов

 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На мотоцикле до самой западной точки Европы. Путешественник Александр Дежкунов потратил 23 дня, чтобы из родного Гомеля добраться до мыса Рока в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси людей с тяжелыми и среднетяжелыми пневмониями будут проверять на коронавирус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика