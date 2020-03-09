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Соцсети заметили, как депутат Мария Василевич неудачно фотошопит свои фото: это стало мемом
Источник материала: KYKY>
Вчера, 8 марта, ради традиционного женского забега с названием Beauty Run в Минске
Неискушенному фоторедакторами зрителю сперва покажется, что с первым снимком все в порядке. У соцсетей же на это немного другой взгляд: в группе «Бульбаш» из «ВКонтакте»
Надо признать, что улучшением собственных фотографий, будь то цветные фильтры или инструмент «пластика», грешат если не все, то многие (ну очень многие). Но пользователей было уже не остановить: пост «Бульбаша» попал в несколько беларуских телеграм-каналов, его сопроводили язвительными подписями, составленных из разных слов, но с примерно похожим смыслом. Так, канал «Выборы. Беларусь»
Позже «Бульбаш» продолжил развивать тему и
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Вчера, 8 марта, ради традиционного женского забега с названием Beauty Run в Минске перекрывали проспект Независимости. Бежали около пяти тысяч девушек, в их числе –...
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