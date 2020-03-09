ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соцсети заметили, как депутат Мария Василевич неудачно фотошопит свои фото: это стало мемом

09.03.2020 10:29 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Вчера, 8 марта, ради традиционного женского забега с названием Beauty Run в Минске перекрывали проспект Независимости. Бежали около пяти тысяч девушек, в их числе – пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт и депутат Мария Василевич. Когда мероприятие закончилось, последняя опубликовала в инстаграме небольшой фотоотчет – всего две фотографии с места событий. В описании – поздравление с праздником.

Неискушенному фоторедакторами зрителю сперва покажется, что с первым снимком все в порядке. У соцсетей же на это немного другой взгляд: в группе «Бульбаш» из «ВКонтакте» заметили, что кадр в области ног отфотошоплен. «Депутат Василевич настолько крутая, что перед ней прогибаются ограждение и асфальт», – пошутили ведущие паблика.

Надо признать, что улучшением собственных фотографий, будь то цветные фильтры или инструмент «пластика», грешат если не все, то многие (ну очень многие). Но пользователей было уже не остановить: пост «Бульбаша» попал в несколько беларуских телеграм-каналов, его сопроводили язвительными подписями, составленных из разных слов, но с примерно похожим смыслом. Так, канал «Выборы. Беларусь» написал вот что: «Василевич делом занята на депутатской должности. Ежедневные сториз с фуршетов и уменьшение ног в фотошопе для фоточки в инстаграм».

Позже «Бульбаш» продолжил развивать тему и запостил мем с подводкой «На самом деле все задумывалось так», и это великолепно:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера, 8 марта, ради традиционного женского забега с названием Beauty Run в Минске перекрывали проспект Независимости. Бежали около пяти тысяч девушек, в их числе –...
 
Новости дня
Новости разные
 
Из Гомеля до мыса Рока в Португалии. Белорус на мотоцикле добрался до самой западной точки Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика