Соцсети заметили, как депутат Мария Василевич неудачно фотошопит свои фото: это стало мемом

Источник материала: KYKY

Вчера, 8 марта, ради традиционного женского забега с названием Beauty Run в Минске перекрывали проспект Независимости. Бежали около пяти тысяч девушек, в их числе – пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт и депутат Мария Василевич. Когда мероприятие закончилось, последняя опубликовала в инстаграме небольшой фотоотчет – всего две фотографии с места событий. В описании – поздравление с праздником.

Неискушенному фоторедакторами зрителю сперва покажется, что с первым снимком все в порядке. У соцсетей же на это немного другой взгляд: в группе «Бульбаш» из «ВКонтакте» заметили , что кадр в области ног отфотошоплен. «Депутат Василевич настолько крутая, что перед ней прогибаются ограждение и асфальт», – пошутили ведущие паблика.

Надо признать, что улучшением собственных фотографий, будь то цветные фильтры или инструмент «пластика», грешат если не все, то многие (ну очень многие). Но пользователей было уже не остановить: пост «Бульбаша» попал в несколько беларуских телеграм-каналов, его сопроводили язвительными подписями, составленных из разных слов, но с примерно похожим смыслом. Так, канал «Выборы. Беларусь» написал вот что: «Василевич делом занята на депутатской должности. Ежедневные сториз с фуршетов и уменьшение ног в фотошопе для фоточки в инстаграм».

Позже «Бульбаш» продолжил развивать тему и запостил мем с подводкой «На самом деле все задумывалось так», и это великолепно: