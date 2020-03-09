Неподдающаяся. Как Шурочка Азарова испортила жизнь Ларисе Голубкиной

9 марта отмечает 80-летие Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. Сейчас ее можно редко увидеть в кино в новой роли или встретить на светской вечеринке. Она предпочитает вести довольно закрытый образ жизни. Впрочем, она всегда старалась избегать шумихи вокруг своей персоны.
Проснулась знаменитой
Закончив дирижёрско-хоровое отделение Московского музыкально-педагогического училища, Лариса поступила в ГИТИС на отделение музыкальной комедии. Её педагогом была сама Мария Петровна Максакова, знаменитая певица и легенда Большого театра.
Ещё будучи студенткой ГИТИСа, Голубкина сыграла Шурочку Азарову — «корнета Азарова» в музыкальном фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» 1962 г. Сразу после дебюта она проснулась знаменитой — комедия Рязанова имела огромный успех.
Но скромную от природы Голубкину свалившаяся на голову слава не то что не радовала, а заставляла терпеть массу неудобств.
«Когда я снялась у Рязанова в „Гусарской балладе“, за мной девушки бегали толпами, — признавалась в интервью „АиФ“ актриса. — Бегали так, как бегают за кумирами-мужиками. Были девочки 14-15 лет, которые у меня на пороге ночевали. Конечно, это очень раздражает. У меня создавалось впечатление, что все они из одного инкубатора. Очень похожи друг на друга по поведению, по хватке, упёртости. Кошмар! У меня была квартира на Мичуринском проспекте — они там дневали и ночевали. Засовывали спички в замки, чтобы я не попала домой — таким образом они меня увидят. Утром просыпаюсь — на автобусной остановке стоят люди, ждут, когда я выйду... Андрюша тогда ещё не был знаменит. Только в 1968-69 годах он стал известным, когда вышла „Бриллиантовая рука“. А насчет моих поклонниц — надо сказать, что до сих пор уже выросшие девочки из той плеяды ходят на мои спектакли».
Замужем за идеалом
Официально замужем Голубкина была один раз — за актером Андреем Мироновым. Все женщины ей невероятно завидовали и считали, что Голубкиной достался идеальный мужчина — воплощение таланта, обаяния.
Познакомились они в раннем возрасте. Но тогда, в 23 года, Голубкина не сразу захотела продолжения отношений. По признанию артистки, «испугалась как-то». Потом, когда Андрей и Лариса всё же решили жить вместе, к ней пришел Александр Семенович Менакер.
«Папа Андрюшин сказал: «Лариса, ну зачем тебе Андрюша? Он ведь такой тяжелый человек, — рассказывала „АиФ“ актриса. — Я ответила: „Какой же он тяжелый? Я не нахожу, что он тяжелый. Мне с ним весело“. Сейчас любят жареное, любят вытаскивать из людей подробности — может, какую гадость расскажет про того, про сего. Нет. Я смотрю в целом и глобально. Я бы не смогла жить с человеком, если бы он хоть в чем-то был уродлив. В смысле поведения, отсутствия всякого чутья. Я могла приготовить обычный обед — он говорил, как вкусно. Он хвалил. Ведь многие же женщины переживают из-за этого: они готовят, стараются, а муж молчит. Может, ему и нравится, но ни за что не скажет. А Андрюша говорил. После этого бежишь — еще лучше делаешь. У нас были дни рождения рядом — 8 и 9 марта. И каждый раз мне ударял в голову какой-нибудь необычный вариант празднования. Андрей меня поддерживал, и начиналась раскрутка идеи. У нас не повторялись сценарии дней рождения никогда. Никогда не было банального: сели за стол, выпили-закусили — и всё».
Дочь Ларисы Ивановны Мария Голубкина также стала известной актрисой. Недавно Маша Голубкина давала телевизионное интервью Кире Прошутинской. Ведущая спросила: «Ваша мама Лариса Голубкина сказала, что Андрей Миронов был для нее на первом месте, а дочь — на втором. Вы на это не обижаетесь?»
На что Маша Голубкина ответила: нет, не обижается, потому что это неправда. На самом деле она была не на втором, а на сто втором месте. Мол, они просто жили своей жизнью, не обращая на меня внимания.
В своё время на вопрос «АиФ» «Что вы старались вложить в Машу?» Голубкина сказала: «Я не понимаю, что значит „вложить“ в человека. Просто берёшь и кладешь. А человек впитывает это или нет. Маша жила в той домашней атмосфере, которая была у нас. Но кто-то считает: всё, именно это её и сформировало. Но вы забываете: когда человек уходит из дома в другую среду, он может формироваться там так же успешно или не успешно, как ему хочется. Среда очень действует на человека. Другое дело — принимаешь ты эту среду или нет. Вот я — не поддающаяся. Я не давалась. Меня сложно было заставить курить или пить».
«Время изменилось»
После смерти Миронова Лариса Ивановна больше не вышла замуж. На вопрос «АиФ», неужели ей не хочется мужского плеча рядом, актриса ответила: " А что мне сейчас рассуждать про мужчин? Я уже в возрасте. Для меня мужчины не тема для разговора. И потом, сейчас такое время, что в Москве сосредоточилось огромное количество никчемных мужчин. Я как-то приехала в Свердловск, правда, это было давно, на какой-то военный завод. У меня был концерт. Я вышла на сцену и ахнула: «А вот где вы, мужчины-то, собраны!». Сидел полный зал полноценных красивых мужчин разных возрастов. Как оказалось, среди зрителей было много сотрудников местного военного научно- исследовательского института. Или, скажем, на Дальнем Востоке у нас были гастроли, я тогда еще молодая была... Мы попали на военный корабль. А сейчас даже моряков крепких днём с огнём не найдешь. Время изменилось».
Сегодня народная артистка РСФСР активно играет в Театре Армии, которому служит много лет. Ларису Ивановну можно увидеть в постановках «Ма-Мурэ» и «Юг/Север». Особенным успехом у поклонников звезды пользуется необычный спектакль «Лариса Голубкина. Заплатки».
Руководитель пресс-службы Театра Армии Ксения Великина рассказала «АиФ»: «Голубкина в этом моноспектакле открылась для меня новыми гранями. В этой работе очень много личного, того, что актриса переживала в течение жизни и чем теперь решила поделиться со зрителями. Зачем я живу на этой земле? А нужна ли я людям как артистка? Почти два часа просто и искренне Лариса Ивановна Голубкина отвечает на эти вопросы, рассказывает о своем детстве, о том, как училась петь, о семье, о жизни с Мироновым, о дочери, о своих переживаниях и сомнениях. При этом прекрасно поет. Думаю, что нужно быть очень смелым человеком, чтобы вот так искренне открыться перед залом и рассказывать о своих комплексах, тревогах, неудобстве. Это заслуживает огромного уважения».