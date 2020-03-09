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Никому не пожелаешь: посмотрите, как лесовоз уронил бревна на встречку прямо перед легковушкой

09.03.2020 11:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Кировской области России произошло опасное ДТП с лесовозом: на закруглении дороги у него опрокинулся прицеп, и бревна высыпались на встречную полосу. В этот момент по ней ехал легковой автомобиль, и столкновения избежать не удалось. Момент снял видеорегистратор: вот как это произошло.

 
 
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