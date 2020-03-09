Никому не пожелаешь: посмотрите, как лесовоз уронил бревна на встречку прямо перед легковушкой

Источник материала: Tut.by

В Кировской области России произошло опасное ДТП с лесовозом: на закруглении дороги у него опрокинулся прицеп, и бревна высыпались на встречную полосу. В этот момент по ней ехал легковой автомобиль, и столкновения избежать не удалось. Момент снял видеорегистратор: вот как это произошло.