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Свободно, с велодорожкой и супер-светильниками. Посмотрели новый мост на Железнодорожной

09.03.2020 11:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром в воскресенье, аккурат к женскому празднику, коммунальники открыли движение по путепроводу на улице Железнодорожной в Минске. Пафоса с перерезанием красной ленты не было — рабочие просто отодвинули водоналивные блоки. Сегодня, перед началом рабочего дня, AUTO.TUT.BY посмотрел, что происходит на отремонтированном объекте, есть ли там заторы, что нового сделали для пешеходов.


Напомним, из-за неудовлетворительного состояния балок путепровод на Железнодорожной закрыли на реконструкцию летом прошлого года. Разумеется, нагрузка на соседние улицы увеличилась и заторов там стало больше.

 

Коммунальники планировали завершить реконструкцию в мае 2020 года, но теплая зима сыграла на руку — работы удалось завершить на два с половиной месяца раньше. Вчера открыли движение по мосту. Но окончательно работы здесь еще не завершены — «окончательные штрихи» до мая будут завершены.


С территории возле путепровода еще не убрали бытовки для рабочих, не уехали асфальтоукладчики, а на самом объекте с раннего утра работают коммунальники: пилят и укладывают тротуарную плитку, таскают провода и ограждение, активничают под мостом.


В 8.30 понедельника транспорта на путепроводе немного. Это удивительно, потому что до реконструкции в это время здесь были большие заторы.

— Все утро машин немного, пробок не было. Может люди еще не знают, что мост открыли, поэтому и не едут сюда, — предполагают рабочие.

Контактная сеть для троллейбусов сделана только с одной стороны. Но автобусы здесь уже пустили.


Еще не до конца нанесена разметка: она есть только по центру, а полосы для движения пока не отрисованы.

— Разметка — это не наша задача. Мы хоть универсальные работники, но другим занимаемся. А разметку скорее всего ночью наносить будут — когда машин почти не будет, — объясняют коммунальники.



На разделительной полосе путепровода появилась выделенная плиткой конструкция, которая разделяет противоположные транспортные потоки. Тротуар от проезжей части отделили бетонными блоками.


С одной стороны путепровода тротуар шире за счет велодорожки. Кстати, сегодня велосипедисты уже пытались здесь проехать, но сделать это тяжело из-за того, что не везде еще уложена плитка, поэтому в некоторых местах им приходилось спешиваться.


Установлены новые светильники — светодиодные, современные. Рабочие видели их в действии вечером и оценили: «Такие люстры, что светло, как днем!».


Еще совсем скоро на спуске к вагоноремонтному заводу появится лестница. Сваи для нее уже забили. Склоны с моста укрепляют георешетками, их засыпят грунтом и высадят траву.


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Теги: Минск
 
 
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Посмотрели, что происходит на отремонтированном мосту на Железнодорожной, есть ли там заторы, что нового сделали для пешеходов.
 
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