24-25 марта в г. Минске состоится второй этап форума «Инновации в образовании: траектории международного сотрудничества».
24 марта – деловая программа для представителей учреждений дошкольного образования.
25 марта – деловая программа для представителей учреждений общего среднего образования.
Место проведения форума: г. Минск, ул. Я. Купалы, 21, Дворец культуры ветеранов.
Сайт форума:
Участие бесплатное.
Деловая программа ежедневно состоит из четырех параллельных секций:
Управление образованием.
Повышение учебной мотивации.
Секция «Методическая поддержка».
Секция «Инклюзивное и коррекционное образование».
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