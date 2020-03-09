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Второй этап форума «Инновации в образовании: траектории международного сотрудничества»

09.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

24-25 марта в г. Минске состоится второй этап форума «Инновации в образовании: траектории международного сотрудничества».

24 марта – деловая программа для представителей учреждений дошкольного образования.

25 марта – деловая программа для представителей учреждений общего среднего образования.

Место проведения форума: г. Минск, ул. Я. Купалы, 21, Дворец культуры ветеранов.

Сайт форума: www.school-detsad.ru.

Участие бесплатное.

Деловая программа ежедневно состоит из четырех параллельных секций:

Управление образованием.

Повышение учебной мотивации.

Секция «Методическая поддержка».

Секция «Инклюзивное и коррекционное образование».

Регистрация по ссылке http://school-detsad.ru/minsk2020/. Там же размещена программа мероприятия.

 
Теги: Минск
 
 
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24-25 марта в г. Минске состоится второй этап форума «Инновации в образовании: траектории международного сотрудничества».
 
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