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«Помоги-и-ите». Хабиб ответил на троллинг Макгрегора

09.03.2020 12:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов ответил на троллинг со стороны Конора Макгрегора, выложив кадр их боя со своей подписью, пишет championat.

Всё началось с того, что во время пресс-конференции, посвященной турниру UFC 249 с участием Нурмагомедова и Тони Фергюсона, была поднята тема уличных драк. Фергюсон заявил, что Хабиб никогда не дрался на улице, на что Нурмагомедов ответил тем же.

«Уличная драка», — написал в «Твиттере» Макгрегор, прикрепив фотографию с испуганным лицом Нурмагомедова во время инцидента с нападением ирландца на автобус с бойцами в преддверии турнира UFC 223.

Хабиб в ответ выложил в «Твиттер» кадр из трансляции его боя с Макгрегором в октябре 2018 года. На нем россиянин проводит болевой прием.

«Помоги-и-ите», — подписал кадр Хабиб, имея в виду возможные слова Макгрегора в этом моменте.

 
 
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Ирландский боец UFC задел Хабиба Нурмагомедова за высказывание об уличных драках.
 
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