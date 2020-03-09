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В Гомеле 51-летний мужчина попал под поезд

09.03.2020 12:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомеле мужчина попал под поезд.  

По информации МВД, происшествие случилось утром 8 марта на станции Гомель-Нечетная.  

Под поезд попал 51-летний житель областного центра. Мужчина остался без ноги в результате несчастного случая.   

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося.   

В конце февраля в Беларуси за сутки трое мужчин погибли под колесами поезда (читать далее).   

Люди в материале: нет

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Гомеле мужчина попал под поезд.   По информации МВД, происшествие случилось утром 8 марта на станции Гомель-Нечетная.   Под поезд попал...
 
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