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В Гомеле 51-летний мужчина попал под поезд
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гомеле мужчина попал под поезд.
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Под поезд попал 51-летний житель областного центра. Мужчина остался без ноги в результате несчастного случая.
По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
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Новости Беларуси. В Гомеле мужчина попал под поезд. По информации МВД, происшествие случилось утром 8 марта на станции Гомель-Нечетная. Под поезд попал...
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